تراند اليوم : مسلسل ابنتي الحلقة 21 الحادية العشرون مترجم قصة عشق - كاملة - HD

متابعات / الخليج 365/ شاهد أحداث مسلسل ابنتي الحلقة 21 الحادية العشرون مترجم كامل ، ورابط مباشر لعرض جميع حلقات مسلسل ابنتي المسلسل التركي المميز ، كما ونزودكم بقصة مسلسل ابنتي وبكافة تفاصيل أحداث المسلسل التركي ابنتي كاملة .

حيث تدور أحداث المسلسل حول فتاة تدعى "اويكو" فــقــدت والــدتــهــا وأصــبــح كل هــمــهــا الــبــحــث عــن والــدهــا الــذي لــم تــتــعــرف عــلــيــه مــنــذ ولادتــهــا ، يــقــوم بــدور والدهــا الــفــنــان بــوجــرا جــولــســي Bugra Gulsoy ، يــقــود بــدور رجــل لــديــه الڪثير مــن الــمــشــاڪــل.



أقــام عــلاقــة مــنــذ ســنــوات لـڪــنــه لــم يــعــرف أن له ابــنــة ، تــبــدأ أويــڪــو بــالــبــحــث عــن والــدهــا حــتــى تــقــابــل صــديــق لــه ، وتــتــعــرف عــلــيــه ، وتــخــبــره بــقــصــتــهــا ذهــب صــديــق والــدهــا لــلــبــحــث عــنــه لــيــخــبــره بــأنه.

بــنــت عــمــرهــا لـا يــتــعــدى الــثــمــان ســـنــوات ، لــڪــنــه يــنــڪــر بــشــدة ويــرفــض دخول هذه الــفــتــاة حــيــاتــه ، ثــم يــدبــر لــهــمــا مــقــابــلــة ، ويــتــبــادلان الـأحــاديــث فــيــمــا بــيــنــهــم ، حــتــى تــبــدأ عــاطــفــة الـأبــوة تــتــحــرك.

لــديــه ويــذهــب لــيــحــتــضــنــهــا ، لــڪـن لــن تــتــوقــف الــحــيــاة هــڪــذا ســوف تــقــابــلــهــم الـڪـثــيــر مــن الــعــقــد والــمــشــاڪــل الــتــي يــواجــهــوهــا مــعــاً ، مــن نــاحــيــة أخــرى تــوجــد مــعــلــمــة جــمــيــلــة الــتــي تــقــوم بــدورهــا.

الــفــنــانــة لــيــلــى لــيــديــا Leyla Lydia ، ســوف تــقــف بــجــانــب الــطــفــلــة أويــڪــو ڪــثــيــراً وقــد يــقــع والــدهــا فــي حــبــهــا.

مسلسل ابنتي الحلقة 21 مترجم كاملة - HD

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أبطال مسلسل ابنتي kizim وأدوارهم :

الطفلة الفنانة بيرين جوكيلديز ( اويكو ) .

الفنان بوجرا جولسي Bugra Gulsoy في دور والد ( اويكو ) ديمير .

ليلى ليديا Leyla Lydia في دور طبيبة بيطرية ( جاندان ) .

سرحات تيومان serhat teoman .

الممثل توجاي مرجان tugay mercan .

سينام انسال sinem ünsal .

سونا سيلين Suna selen .

أحداث المسلسل :-

تتألق الفنانة الصغير بيرين جوكيلديز كعادتها في ثاني عمل بطولة لها ، رغم صغر سنها إلا أنها استطاعت لفت الانتباه وجعل الجميع يلتف حولها ليشاركها العمل ، تقدم دور طفلة اسمها اويكو فقدت والدتها وأصبح كل همها البحث عن والدها الذي لم تتعرف عليه منذ ولادتها، يقوم بدور والدها الفنان بوجرا جولسي Bugra Gulsoy ، يقود بدور رجل لديه الكثير من المشاكل، أقام علاقة منذ سنوات لكنه لم يعرف أن له ابنة، تبدأ أويكو بالبحث عن والدها حتى تقابل صديق له، وتتعرف عليه، وتخبره بقصتها .

كانت تعتني بها خالتها منذ ولادتها، لكنها تركتها وذهبت وتركت لا جواب تشرح فيه لماذا تركتها، وأن والدها لم يموت، وأعطتها عنوانه واسمه لكي تبحث عنه، والدها هو ديمير، رجل سيء، يعمل في الأعمال السيئة والنصب، يجري وراءه العصابات والشرطة أيضا، فقد كان يطارده إحدى العصابات بسبب النصب عليهم، لديه صديق مقرب ، يتسبب له في المشاكل، ويدخل الحبس، وبسبب ظهور ابنته فجأة تعاطف القاضي معه، وأطلق سراحه بشرط الاعتناء بطفلته .

ذهب صديق والدها للبحث عنه ليخبره بأن له بنت عمرها لا يتعدى الثمان سنوات، لكنه ينكر بشدة ويرفض دخول هذه الفتاة حياته، ثم يدبر لهما مقابلة ، ويتبادلان الأحاديث فيما بينهم، حتى تبدأ عاطفة الأبوة تتحرك لديه ويذهب ليحتضنها، لكن لن تتوقف الحياة هكذا سوف تقابلهم الكثير من العقد والمشاكل التي يواجهوها معاً، من ناحية أخرى توجد طبيبة بيطرية جميلة اسمها جاندان التي تقوم بدورها الفنانة ليلى ليديا Leyla Lydia ، تفقد والدها ويترك لها ورث منزل مليء باللوحات الأثرية، سريعاً اتخذت قرار بيع المنزل بكل اللوحات، يعرف أوغور صديق ديمير وأقنع ديمير بالنصب عليها، ومن هنا يتعرف على الطبيبة الجميلة، سوف تقف بجانب الطفلة أويكو كثيراً وقد يقع والدها في حبها .

الطفلة الممثلة بيرين جوكيلديز من مواليد إسطنبول عام 2009م في 29 سبتمبر، عمرها 9 سنوات، بدأت التمثيل وهي في الرابعة من عمرها، أتقنت التمثيل، بل قدمت أداء جيد للغاية من خلال دور البطولة في مسلسل أمي مع الفنانة جانسو ديري ، حصلت على العديد من الجوائز رغم صغر عمرها وأعمالها المعدودة منها جوائز جامعة إسطنبول جيليشيم الإعلامية جائزة أفضل لاعب للبنين والبنات لعام 2015، جائزة أفضل لاعب للأطفال من جوائز بانتين الذهبية الفراشة عام 2016م، جائزة أفضل ممثلة للأطفال من جوائز تلفزيون جامعة بلكنت، ومن مدرسة معمار سنان الثانوية للفنون الجميلة حصلت على لقب أفضل ممثلة طفلة لعام 2017م .

الممثل التركي بوجرا جولسي Bugra Gulsoy، ولد في أنقر في 22 فبراير عام 1982م، بدأ العمل بالتمثيل عام 2002م، يعمل بجانب التمثيل كاتب سيناريو ومنتج ومهندس معماري ومدير ومصمم جرافيك ومصور، قدم أول مسلسل تلفزيوني عام 2008م في مسلسل (Hepimiz Birimiz İçin )، حصل على جائزة أفضل ممثل مسلسل تلفزيون عام 2012م .

الممثلة التركية ليلى ليديا Leyla Lydia، من مواليد 29 أكتوبر 1989م، ولدت في ألمانيا، عملت كعارضة أزياء، وحصلت على لقب ملكة جمال تركيا عام 2008م، ثم مثلت تركيا في مسابقة ملكة جمال العالم في نفس العام، التي أقيمت في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، حصلت على لقب أفضل واعدة في مسابقة أفضل طراز في تركيا عام 2005، بدأت العمل بالتمثيل عام 2008 من خلال الدراما التلفزيونية ( أس أس )، قدمت أيضا أول فيلم سينما عام 2013م في فيلم (Günce ) .