الآن جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 النهائي والرسمي للشعبة العلمية والأدبية

بدأ العد التنازلي لبداية مارثون الثانوية العامة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، حيث لم يتبقي سوى أقل من ثلاثة أشهر على بدء امتحانات الثانوية العامة 2019، ومع اقتراب الامتحانات تبدأ وزارة التربية والتعليم المصرية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2019/2018، حيث أعطى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم تعليمات صارمة لجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم والمشرفين على امتحانات الثانوية العامة بضرورة رفع درجة الاستعداد داخل الوزارة تمهيدا لامتحانات الثانوية العامة 2019 مبكرا وعمل جميع الإجراءات اللازمة لإعداد اللجان الإمتحانية وتحديد أسماء المراقبين.

امتحانات الثانوية العامة 2019

سوف تبدأ امتحانات الثانوية العامة لهذا العام يوم السبت الموفق 8/6/2019 على أن تنتهي جميع الإمتحانات يوم الأربعاء الموافق 3-7-2019 وذلك لجميع الشعب الخاصة بالثانوية العامة سواء في القسم الأدبي أو شعبة علمي علوم وعلمي رياضة، كما تم تداول بعض الانباء حول ان الوزارة سوف تقوم بتشكيل لجنة متخصصة من قيادات وزارة التربية والتعليم لمناقشة الإقتراح الخاص بإمتحان طلاب الثانوية العامة في المواد التي لا تتم إضافتها للمجموع مثل مادة التربية الدينية ومادة التربية الوطنية على مستوى الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، ولكن جاء رد القيادات بالوزارة أن هذا الإقتراح يتعارض مع نص القانون والذي يتوجب أن تكون الإمتحانات موحدة على مستوى الجمهورية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2019

وقد أشارت وزارة التربية والتعليم أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 بشعبتيه العلمية والأدبية قد تم اعتماده رسميا أمس السبت الموافق 2 مارس 2019 من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

تحديث 5 مارس 2018

جدول امتحانات الثانوية العامة 2019

أعلنت وزارة التربية والتعليم منذ قليل بأن سيادة الوزير طارق شوقي قد قام سيادته بإعتماد الجدول النهائي لإمتحانات الثانوية العامة 2019 بشعبتيها العلمية والأدبية وذلك بعد أن قامت الوزارة بنشر الجدول المقترح عبر موقعها الرسمي السابق ذكره لإبداء الأراء فيه من قبل الطلبة، وقد قامت الوزارة بعمل بعض التعديلات عليه لترضي الطلبة وأولياء الأمور حسب الإقتراحات التي تم تقديمها، وإليكم صورة من الجدول النهائي لإمتحانات الثانوية العامة 2018 والذي تم إعتماده رسميا منذ ساعات قليلة.