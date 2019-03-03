تراند اليوم : فيديو خالد يوسف و ياسمين الخطيب المسرب كامل يوتيوب

متابعات / الخليج 365/ تداول نشطاء مواقع التواص الاجتماعي فيديو جديد مسرب لخالد يوسف في أوضاع جنسية مع فتاة مدعين بان هذه الفتاة هي "ياسمين الخطيب" الامر الذي شكل ضجة وموجة من التساؤولات حول حقيقة هذا الفيديو المسرب، فيما لم يتم التأكيد سواء بالنفي أو بالاثبات ما إن كانت الفتاة الموجودة في الفيديو هي ياسمين الخطيب أو شبيهتا .

من ناحية اخرى تحدثت الإعلامية ياسمين الخطيب عن حياتها الشخصية وزواجها 3 مرات، مشيرة إلى أن مشاكل الانفصال لم تكن بسببها لأنها تعي عيوبها جيدا وتسعى لتفاديها.

وردت الاعلامية المصرية المثيرة للجدل في تصريحات تلفزيونية، على سبب فشل زيجاتها الثلاث قائلة: "أنا ست عنيدة وعصبية بحب نفسي، وأضعها في المقدمة، وده مش عيب، وهذه الصفات لم تكن سببا في فشل الزواج، ولكن في المرة الأولى كان بسبب اختلاف الطباع، خاصة أني تزوجت صغيرة، وقدرتي على اختيار الشخص المناسب كانت قليلة، وسبب فشل الزواج الثالث من المخرج خالد يوسف، هو أن الظروف كانت غير مناسبة لاستمرار الزواج".

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وأكدت أن زواجها السري لم يكن ليستمر بشكل سري للأبد، وكانت متفقة مع زوجها على الإفصاح عن زواجهما في ما بعد، ولكن تم الانفصال قبل الإفصاح عنه، مضيفة بأن خيانة الرجل للزوجة سببها أن الأول "عينه فارغة"، ويرغب في التجديد.

وأشارت إلى أنها تمكنت من الحصول على حقها من أزواجها السابقين بعد خيانتهم لها، كما أنها انتصرت في النهاية قبل أن تقرر الانفصال عنهم.

وأكدت أنها اعتادت على الهجوم عليها، مشيرة إلى أن القرّاء أصبحوا لا يعلقون على محتوى مقالاتها أكثر من تعليقهم على الصورة المنشورة مع المقال، مشددة على أنها لا تحب الشهرة المصحوبة بالأزمات، لافتة إلى أن صورها التي تنشرها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عادية ولا يوجد فيها أي شيء مثير ولا تستحق كل الضجة التي تثار حولها.