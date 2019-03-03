شاهد: فستان الفنانة أنغام أفسد إطلالتها في حفل بالكويت

ظهرت الفنانة المصرية أنغام، أثناء حفلها بالكويت ضمن فعاليات "فبراير الكويت" بفستان من قماش الشيفون المطرز بالكامل وممزوج مع الحرير علما بأن لونه كان أزرقا.

وصمم الفستان زياد نكد، الذي تتميز جميع تصامميه بالفخامة وحسن الابتكار، إلا أن الأمر لم ينطبق على الفستان الذي ارتددته أنغام، حيث كان التنسيق بين الدانتيل المطرّز وقماشة الستان غير موفق، ما أعطى الفستان زحمة قوية. "بحسب موقع الفن"

وكان اللون مميز وفيه حيوية لافتة، لكن طريقة إدخال الستان من الخصر وصولا إلى الأسفل ليست جيدة بتاتا.

يشار إلى أنه، كان شعر الفنانة المصرية، جميل، والمكياج موفق، وتحديدا لون أحمر الشفاه الذي يليق بلون بشرة أنغام الفاتحة.



