أفضل 4 طرق للحصول على الجنسية التركية

مؤخرًا باتت تركيا وجهةً سياحية واقتصادية للكثيرين حول العالم وتحديدًا العرب والقادمين من بلاد الشام كما ويطمح الكثيرون للاقامة والاستقرار فيها, لكن يسأل كثيرون كيف يمكن الحصول على الجنسية التركية؟

وكالة "سوا" تنقل لكم مسحًا أجرته وكالة الأناضول حول طرق ومعايير الحصول عليها ولخصتها في 4 طرق .. تعرّف عليها.

وتقدم تركيا نموذجًا للاستقرار والتطور، إلى جانب العراقة؛ ما جعلها تحتضن جنسيات من مختلف دول العالم، عبر تسهيلات عديدة لمن يرغب بالاستقرار فيها، والحصول على جنسيتها.

وساهم هذا التقدم بمختلف المجالات، في جذب الباحثين عن الأمان، وخاصة من المنطقة العربية والشرق الأوسط وتعاطت السلطات التركية مع تلك التطلعات بمنح الجنسية لمن يستحقها ويحقق فيها معايير معينة.

وتطبق القوانين المفروضة على طرق الحصول على الجنسية التركية على جميع الأجانب، وهي محددة بعدة حالات، ومؤخرًا أضيفت لها الامتيازات المتعلقة بالاستثمار الاقتصادي، وخاصة في مجال العقارات.

ومن الطرق القانونية للحصول على الجنسية التركية: أولًا، الإقامة بغرض العمل بشكل متواصل لمدة 5 سنوات، أما الثانية فهي من خلال الزواج من مواطن أو مواطنة تركية.

أما الطريقة الثالثة، فهي الاستثنائية التي يتم منحها في الحالات الخاصة جدًا، والرابعة هي الاستثمار الاقتصادي، بمبلغ لا يقل عن 250 ألف دولار، لمدة 3 سنوات على الأقل.

طريقة الاستثمار الاقتصادي يتفرع منها الاستثمار المباشر، وتشغيل الأتراك، فضلًا عن الودائع المصرفية، والتملك العقاري، وكان آخر التعديلات شراء العقار غير المكتمل قيد الإنشاء، عبر عقد يتم رهنه لمدة 3 سنوات على الأقل.

وعبر هذه الطرق القانونية، تضع الحكومة التركية شرطًا أساسيًا، وهو عدم ارتباط المتقدمين للحصول على الجنسية، بأي تنظيمات مصنفة إرهابية في تركيا, بحسب موقع ألترا صوت.