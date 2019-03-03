جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 في مصر وفق آخر تحديث رسمي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 في مصر والذي ينتظره طلاب وطالبات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2019 منذ بداية الفصل الدراسي الثاني، حيث اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم جدول امتحانات الشهادة الثانوية 2019 في مصر بشكل رسمي لينزل الجدول إلى جميع المدارس الثانوية مع بداية الأسبوع الجاري حتى يتعرف الطلاب على ترتيب مواد الثانوية العامة وكذلك موعد بداية اختبارات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2019 والذي من المقرر أن يكون في شهر يونيو القادم، نجوم مصرية ينشر لكم جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 في مصر وموعد بدء اختبارات الصف الثالث الثانوي لهذا العام.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 في مصر

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2019 في مصر في يوم 8 يونيو 2019 وذلك مثل كل عام، ومن المتوقع أن يكون يوم 8 يونيو هو رابع أو خامس أيام عيد الفطر المبارك حيث يأتينا عيد الفطر المبارك في اليوم الرابع أو الخامس من شهر يونيو 2019.

وقد تم اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 في مصر مساء أمس السبت الموافق 2 من مارس لعام 2019 من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، جاء ذلك عقب اجتماع قام به سيادته مع ممثلي اتحاد طلاب مصر حيث كان الغرض من الاجتماع هو معرفة اقتراحات الطلاب بشأن ترتيب مواد جدول امتحانات الثانوية العامة ومعرفة رأيهم بشأن الجدول المقترح، وقد تم التوصل للشكل النهائي لجدول الإمتحانات رسمياً على أن يتم الإعلان عنه من خلال موقع وزارة التربية والتعليم المصرية.

وإليكم الآن جدول امتحانات الشهادة الثانوية 2019 في مصر المعتمد رسمياً للعام الدراسي الحالي:-