كيفية ضم المدة للمعلمين وشروط ترقى المعلم المساعد لعام 2019 – موقع وزارة التربية والتعليم

نوضح كيفية ضم المدة للمعلمين حيث أرسلت الأكاديمية المهنية للمعلمين خطابات لجميع مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات بجمهورية مصر العربية، من أجل تحديد المعلمين الذين لهم خبرات عمل سابقة أو من سبق لهم العمل في وظائف معلم وأخصائي، وذلك قبل فترة التعاقد، من اجل تحديد فترات العمل لكل معلم، ليتم بحثها لاحقا من قبل الجهات المختصة بذلك، وصدرت هذه التعليمات بعد انتهاء اجتماع اللجان المشكلة، استجابة لقرار الوزارة لسنة 2017 ورقم (198)، والذي ترأس اللجنة مدير صندوق ودعم العمليات التعليمية الدكتور محمد عمر، وذلك لأجل ضم المدة للمعلمين.

ضم المدة للمعلمين

يتم ضم الخدمة للمعلمين بالدخول على رابط وزارة التربية والتعليم وتسجيل الدخول باستخدام البيانات التالية:

رقم الكود.

الرقم القومى.

كلمة السر.

بعدها تتم عملية الدخول ثم تضغط على أيقونة ضم المدة للمعلمين مع ملاحظة انه في حالة تم فقد بياناتك، يمكنك التوجه إلى الإدارة التعليمية الخاصة بك وطلب الكود من قسم الإحصاء المختص بذلك للحصول على كود معلم جديد.

ملاحظات ضم الخدمة للمعلمين

هناك بعض الملاحظات المهمة عند عملية التسجيل في ضم المدة أو الخدمة عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفني.

أسباب انتهاء العمل بالأجر وظيفة معلم مساعد.

أسباب انتهاء وظيفة معلم مساعد وظيفة معلم.

يتم كتابة التاريخ باليوم والشهر والسنة كما يوضحه التطبيق المخصص لذلك.

كتابة رقم الموبايل الخاص بك ورقم هاتف المنزل أيضا.

أن تكتب تاريخ إنهاء المعلم، المعلم بالأجر قبل استلام تعاقد معلم مساعد بيوم.

كتابة تاريخ انتهاء معلم مساعد قبل استلام وظيفة معلم بيوم واحد.

قبول ضم فترة المعلم بالأجر.

شروط الترقي للمعلمين ” الأكاديمية المهنية للمعلمين “

شروط الترقي من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين نذكر منها ما يلي:

اشتراك المعلم ضمن برنامج “ المعلمون أولا “.

“. مشاركة المعلم في برامج الوزارة التدريبية المعدة والتي تحسن مهارات الكتابة والقراءة للطلاب وهذه البرامج تطرحها وزارة التربية والتعليم وهى معروفة باسم برامج القراءة، مع ضرورة طباعة صحيفة أحوال المعلم إلكترونياً.

وذكر أيضا أن هناك شروط بديلة بالنسبة للمعلمين الذين تم تعينهم في السنوات الأخيرة، وهى تعليم 10 مواطنين على الأقل من الذين لا يجيدون القراءة والكتابة المعروفة بمحو الأمية.