جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 الجدول الرسمي المُعتمد من وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم مساء اليوم السبت الموافق 2 مارس 2019 الجدول الرسمي للثانوية العامة 2019 وهو الذي تم اعتماده مساء اليوم السبت من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ليكون بذلك هذا هو جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 الرسمي وذلك لامتحانات الدور الأول. هذا وقد جاء الإعلان عن الجدول الرسمي والنهائي لإمتحانات الثانوية العامة 2019 بعد انتهاء الإجتماع الذي تم عقده مع أعضاء المكتب التنفيذي لإتحاد طلاب مصر (وهو الممثل الرسمي لـ صوت الطلبة) وذلك من أجل الإستماع إلى مُلاحظات الطلاب واقتراحاتهم بشأن الجدول المُقترح الذي تم إعلانه من قبل وزارة التربية والتعليم. وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم إشراك أصوات من الطلبة في وضع جدول امتحانات الثانوية العامة في العام الميلادي 2019.

جدول الثانوية العامة 2019 الجدول الرسمي

ليس هذا فقط بل قامت وزارة التربية والتعليم بتدشين استطلاع رأي حول المواعيد المُقترحة لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وهو استطلاع الرأي الذي شارك فيه نحو 180 ألف طالب وطالبة وقد أبدوا عبر هذا الإستفتاء لرأيهم بشأن جدول الثانوية العامة 2019.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 المعتمد

هذا وقد تم توضيح قيام وزارة التربية والتعليم بالاستماع لطلبات الطلاب بشأن وضع مُدة زمنية مُناسبة قبل بعض المواد التخصصية الخاصة بالشعب المُختلفة فقد تم إتاحة 4 أيام ونصف قبل مادة الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية وكذلك 3 أيام ونصف قبل كل من الكيمياء للعلمي و الجغرافيا للأدبي.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2019

هذا ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2019 يوم السبت الموافق 8 يونيو 2019 أي بعد انتهاء إجازة عيد الفطر مُباشرة وتستمر الامتحانات حتى يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2019 وتقوم الوزارة الآن برفع الجدول النهائي لامتحانات الثانوية العامة 2019 على موقعها الرسمي.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2019

هذا وفيما يلي نستعرض جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 فيما يلي

م اليوم والتاريخ وقت الإجابة الزمن المادة الشعبة من إلى 1 السبت 8 يونيو 2019 9:00 12:00 ثلاث ساعات اللغة العربية العامة 12:30 2:00 ساعة ونصف التربية الدينية العامة 2 الإثنين 10 يونيو 2019 9:00 10:30 ساعة ونصف الإقتصاد العامة 11:00 12:30 ساعة ونصف الإحصاء العامة 3 الأربعاء 12 يونيو 2019 9:00 12:00 ثلاث ساعات اللغة الأجنبية الأولى العامة 4 السبت 15 يونيو 2019 9:00 11:00 ساعتان الرياضيات التطبيقية (الإستاتيكا) الرياضيات 5 الإثنين 17 يونيو 2019 9:00 12:00 ثلاث ساعات الأحياء العلوم 9:00 11:00 ساعتان الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) الرياضيات 9:00 12:00 ثلاث ساعات الفلسفة والمنطق الأدبية 6 السبت 9:00 12:00 ثلاث ساعات الفيزياء العلمية 22 يونيو 2019 9:00 12:00 ثلاث ساعات التاريخ الأدبية 7 الأربعاء 9:00 12:00 ثلاث ساعات الكيمياء العلمية 26 يونيو 2019 9:00 12:00 ثلاث ساعات الجغرافيا الأدبية 8 السبت 29 يونيو 2019 9:00 12:00 ثلاث ساعات الجيولوجيا والعلوم البيئية العلوم 9:00 11:00 ساعتان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) الرياضيات 9:00 12:00 ثلاث ساعات علم النفس والإجتماع الأدبية 9 الإثنين 1 يوليو 2019 9:00 11:00 ساعتان اللغة الأجنبية الثانية العامة 11:30 1:00 ساعة ونصف التربية الوطنية العامة 10 الأربعاء 3 يوليو 2019 9:00 11:00 ساعتان الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) الرياضيات

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