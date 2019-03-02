جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 الصف الثالث الثانوي من موقع وزارة التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري اعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2018/2019، وذلك مساء اليوم بمبني الوزارة بالعاصمة بحضور عدد كبير من هيئة التدريس وزارة التربية والتعليم وعدد من اتحاد طلاب مصر ، من خلال هذا المقال سوف نستعرض صورة توضح جميع مواعيد امتحانات الثانوية العامة في مصر فرجاء تابعونا.

عقد وزير التعليم اجتماعا مساء اليوم بحضور أعضاء من اتحاد طلاب مصر بالمكتب التنفيذي وذلك من اجل أن يستمع اليهم الوزير بشان المقترحات والآراء حول جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 الترم الأول حيث أعدت وزارة التربية والتعليم جدول مقترح به مواعيد امتحانات الثانوية العامة ٢٠١٩ وقامت بنشره علي الصفحة الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي من اجل أن يشارك طلابنا عبر شبكة الأنترنت من اجل الأبداء بملاحظاتهم حوله.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2019

نرفق لكم صورة بها جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بجمهورية مصر العربية للعام الدراسي الحالي 2018/2019 الخاص بالدور الأول، وكما هو موضح بان بداية الامتحانات ستكون في 8 من شهر يونيو والتي سوف تبدأ فيها امتحان اللغة العربية من ثم التربية الدينية، وتنتهي في 3 من شهر يوليو، أي سوف تستمر لمدة شهر كامل، حيث تتمني أدارة موقع نجوم مصرية لجميع طلابنا بكافة المحافظات النجاح والتوفيق.

وزارة التربية والتعليم المصرية سوف تقوم برفع جدول امتحانات الثانوية العامة النهائي علي موقعها الالكتروني، حيث يمكن الاطلاع عليه من خلال هذا الرابط التالي المباشر www.moe.gov.eg وختاما نتمنى للجميع الطلبة والطلبات النجاح والتوفيق.