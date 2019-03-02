جدول امتحانات الثانوية العامة 2019

أعتمد وزير التربية والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي جدول امتحان الثانوية العامة لعام 2019، وذلك بعد أن أخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبداها اتحاد طلاب مصر ، حيث أتاحت تلك الملاحظات وجود وقف كاف ومريح بين المواد الدراسية للشعب الثلاث، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة هذا العام بداية من يوم 8 يونيو 2019 وتنتهي يوم 3 يوليو 2019.

وسمحت التعديلات التي أبداها اتحاد طلاب مصر وطلاب الثانوية العامة على الجدول المقترح الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم قبل الاعتماد من قبل وزير التربية والتعليم بوجود نحو أربعة أيام ونصف لمادة الفيزياء للشعبة العلمية ولمادة التاريخ للشعبة الأدبية، ونحو ثلاثة أيام ونصف لمادة الكيمياء للشعبة العلمية ولمادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.

تفاصيل جدول الثانوية العامة 2019:

وفقا للجدول النهائي والمعتمد من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، فإن امتحانات الثانوية العامة سوف تكون كما يلي:

* السبت 8/6/2019 يؤدي الطلاب الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية للشعب الثلاث.

* الاثنين 10 /6/2019 يمتحن الطلاب في مادتي الاقتصاد والإحصاء لجميع الشعب.

* الأربعاء 12/6/2019 يمتحن الطلاب في اللغة الأجنبية الأولي لجميع الشعب.

* السبت 15/6/2019 يؤدي طلاب شعبة الرياضيات امتحان مادة الاستاتيكا.

* الاثنين 17/6/2019 يؤدي طلاب شعبة العلمي علوم مادة الأحياء، وشعبة الرياضيات مادة الديناميكا وشعبة الادبي مادة الفلسفة والمنطق.

* الأربعاء 19/6/2019 إجازة لجميع الشعب.

* السبت 22/6/2019 يمتحن طلاب الشعبة العلمية في مادة الفيزياء وطلاب الشعبة الأدبية في مادة التاريخ.

* الاثنين 24/6/2019 إجازة لجميع الشعب.

* السبت 26/6/2019 يمتحن طلاب الشعبة العلمية في مادة الكيمياء والشعبة الادبية في مادة الجغرافيا.

* السبت 29/6/2019 يمتحن طلاب شعبة العلمي علوم في مادة الجيولوجيا وشعبة الرياضيات في مادة التفاضل والتكامل والشعبة الأدبية في مادة علم النفس والاجتماع.

* الاثنين 1/7/2019 يمتحن الطلاب لجميع الشعب مادة اللغة الأجنبية الثانية ومادة التربية الوطنية.

* الأربعاء 3/7/2019 يؤدي طلاب الشعبة العلمي رياضيات امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية وهو أخر أيام امتحانات الثانوية العامة 2019.