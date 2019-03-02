جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الاول 2019

نستعرض معكم جدول امتحانات الثانوية العامة 2019، حيث قام السيد وزير التربية التعليم الدكتور طارق شوقي رسمياً باعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي 2018/2019 الدور الاول، وقد انتظر بفارغ الصبر جميع طلاب وطالبات ثالثة ثانوي، ظهور جدول الثانوية العامة النهائي، بعد طول انتظار، حيث ظهرت في الآونة الأخيرة، الكثير من مقترحات الجداول الغير نهائية، وتم نشر الجدول على جميع الوسائل الإعلامية، وصفحة الفيس البوك، التابعة رسمياً لوزارة التربية والتعليم.

وقد تم تلبية رغبة أبنائنا طلاب الثانوية العامة، بوضع فترة زمنية مريحة بين الامتحانات لجميع الشعب، حيث تم توفير 4 أيام ونصف يوم لمادة الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية و3 أيام ونصف يوم للكيمياء والجغرافيا، وكذلك المواد المرتبطة بالشهادات الدولية حيث تم مراعاة التوفيق في الجدول بين امتحانات الثانوية العامة والشهادات الدولية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2019

وقد قام مؤخراً الدكتور رضا حجازي، الذي يشغل منصب رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة، بعقد اجتماع رسمي، وحضر الاجتماع أعضاء المكتب التنفيذي لاتحادات الطلاب، على مستوى المحافظات، مع حضور الأستاذ خالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات، وأيضا نائب رئيس الامتحانات، بوزارة التربية والتعليم، وتم مناقشة كافة المقترحات المقدمة، لعمل جدول امتحانات الثانوية العامة، قبل الوصول إلى الشكل النهائي للجدول، الذي اعتمده السيد الوزير رسمياً.

اعتماد جدول امتحانات الثانوية 2019 الدور الأول

طريقة وضع جدول الثانوية العامة 2018

أكد الدكتور رضا حجازي من خلال كلمته عقب ظهور الجدول والإعلان عنه، أن الجدول المتفق عليه، بالفعل يراعي توافق جميع الطلاب عليه، ولأنهم أصحاب الشأن، فكان لابد أن تكون لهم الكلمة الفصل في موعد وترتيب المواد، وبالفعل تم وضع فترة زمنية رسمية لاستقبال آرائهم، ولأول مرة في التاريخ يتم اعتماد جدول الثانوية العامة بمشاركة طلابية، كما قدمت كافة مقترحاتهم خلال الاجتماع، ومنها تم الوصول إلى ذلك الشكل النهائي للجدول ليكون جدولاً توافقياً، وتم بالفعل اعتماده ونشره على صفحة وموقع الوزارة، وذلك بعد أن وصل عدد النماذج المقترحة من قبل طلاب مصر، حوالي سبعة عشر نموذجاً للامتحانات، وذلك بحسب بحضور رائد طلاب المدارس.

يمكنكم معرفة آخر المستجدات عن مرحلة الثانوية العامة، من خلال زيارة بوابة الثانوية العامة من الرابط التالي، كما يمكنكم معرفة المزيد عن جداول امتحانات آخر العام في الدبلومات الفنية من هنا.