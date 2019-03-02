جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2019 الدور الاول علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي

اعتمد الدكتور طارق شوقي جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 النهائي، وذلك بعد مناقشة عدد من المقترحات، في اجتماع حضره أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر، والذي يعد الممثل الرسمي لطلاب وطالبات الثانوية العامة، كما تم استطلاع آراء الطلاب حول الجداول المقترحة للامتحانات، وهي الاستطلاعات التي شارك فيها 180.000 طالب وطالبة، وبالفعل كانت آراءهم محل اهتمام، وعلى أساسها تم تعديل الجدول أكثر من مرة حتى الوصول إلى الشكل النهائي، إذ نعرض لكم اليوم جدول امتحانات الثانوية العامة النهائي الدور الأول للشعبتين علمي وأدبي.

وقد تمنى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام.

جدول الامتحانات لعام 2019

تبدأ امتحانات الثانوية العامة هذا العام بعد انتهاء إجازة عيد الفطر مباشرة، والتي تبدأ يوم الثلاثاء 4 يونيو وهو يوم وقفة عيد الفطر، وتنتهي يوم الجمعة 7 يونيو، بعدها مباشرة تبدأ امتحانات الثانوية العام الدور الاول يوم 8 يونيو، وتستمر حتى يوم 3 يوليو الشهر التالي.

وقد تم مراعاة وجود فترات راحة بين المواد، إذ يسبق امتحان الفيزياء والتاريخ، راحة مدتها 4 أيام ونصف، وكذلك تسبق الكيمياء فترة راحة مدتها 3 أيام ونصف، وذلك تلبية لرغبة الطلبة والطالبات.

كذلك تم مراعاة وجود فترة مريحة بين امتحانات مواد المدارس الدولية.