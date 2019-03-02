تراند اليوم : فيديو بهجت صابر 2/3/2019 شاهد فيديو بهجت صابر (كامل)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لبهجت صابر المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين في مصر ، وهو يشتم المصرين ، ويحرض على قنلهم .

الفيديو تم نشره خلال حلقة الإعلامي أحمد موسى؛ اليوم من برنامج« على مسئوليتي» المذاع على فضائية«صدى البلد»؛ والذي قال فيه « اللي يقابل مصري يذبحه بالسيف .. ذرية الناس دي مش لازم تعيش».

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من جانبه رد عليه موسى قائلا: « ده واحد من الكلاب الإخوان اللي عايزين يحكموا البلد وقتلوا المصريين؛ ده واحد من رجاله الجاسوس محمد مرسي .. ده واحد من الإرهابيين اللي بيحاول يستخدم مواقع التواصل الإجتماعي لتحريض المصريين ضد الدولة المصرية».