تراند اليوم : اليهودية نعمة شوستر-إلياسي ترغب "الزواج" من محمد بن سلمان!!.. ردود الفعل

اليهودية نعمة شوستر-إلياسي ترغب "الزواج" من محمد بن سلمان!!.. ردود الفعل

تل أبيب/ الخليج 365

قالت الفنانة الكوميدية الإسرائيلية نعمة شوستر-إلياسي التي طلبت مازحة قبل أسبوعين من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الزواج بها، إنها فوجئت بردود فعل قوية في العالم العربي.

وعلقت الناشطة الإسرائيلية التي تركت مؤخرا عملها في مجال بناء جسور السلام في الشرق الأوسط من أجل الكوميديا، في حديث لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" على تصريحات أدلت بها مؤخرا حول ولي العهد السعودي قائلة: "لم أتوقع بأي شكل من الأشكال أن تسير الأمور بهذه الطريقة. لم يسبق لي أن جربت شيئا على هذا المستوى".

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وتحدثت شوستر-إلياسي لقناة "i24 نيوز" يوم 13 فبراير الماضي عن التحديات التي تواجهها لكونها امرأة طويلة القامة، وقالت: "لا أحد يحب فتاة طويلة القامة وقوية".

وذكرت المرأة البالغة من العمر 32 عاما أن عائلتها حضتها مؤخرا على الزواج سريعا من أي شخص، حتى ولو لم يكن يهوديا، لكنها لا تخطط للقبول بزوج عادي، وقالت إنها تود الزواج من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، "فهو رجل طويل" وتعمل دولته على تحسين العلاقات مع إسرائيل، حسب رأيها.

المصدر: timesofisrael.com