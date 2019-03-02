حقيقة وفاة فائقة السيد الامين العام للمؤتمر الشعبي

كشفت مصادر مُطلعة، يوم السبت، حقيقة الأنباء المتداولة حول وفاة المناضلة فائقة السيد الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام في اليمن.

وأكد المصدر عدم صحة كل تلك الأنباء، مشيرا إلى أنها شائعات تستهدف المؤتمر الشعبي منذ فترة.

كما نفى محمد انعم القيادي المؤتمري والصحفي والكاتب والمحلل السياسي، تلك الشائعات، موضحا أن فائقة السيد تتمتع بصحة جيدة.

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وقال عبر (فيسبوك): الاستاذه القديرة والمناضلة الجسورة فائقة السيد بخير ..واطال بعمرها وحفظها حتى ترى اليمن خالية من عصابة الكهنوت..ولاصحة لما يروجه المرضى.

وفائقة السيد أحمد باعلوي هي سياسية يمنية وتشغل منصب الأمين العام المساعد للشؤون منظمات المجتمع المدني في حزب المؤتمر الشعبي العام وكانت مستشارة الرئيس هادي لشؤون المرأة.