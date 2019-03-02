شاهد: برنامج ارب غوت تالنت الموسم السادس 2019 الحلقة 3 الثالثة

بدأت الحلقة الثالثة من برنامج اكتشاف المواهب "عرب غوت تالنت" من مرحلة تجارب الأداء للمواهب في موسمه السادس، والتي ترقب وإعجاب الكثيرين من متابعي هذا البرنامج الشهير.

الحلقة الثالثة هنـــا

وشهدت الحلقة عدة مشاركات مميزة للمواهب أبرزها عرض رقص من هشام ديونيزوس بعنوان "عرض من المستقبل"، والذي حاز على اعجاب لجنة التحكيم والجميع وحصل على البازر الذهبي والوصول للنهائيات عن طريق مقدمي البرنامج ريا أبي راشد وقصي خضر.

Advertisements

وتفاجأت لجنة التحكيم في البرنامج، من عروض غير متوقعة، أبرزها الموهبتين "بيشوي طلعت وجورج أدريان" من مصر في موهبة قراءة الأفكار وتوارد الخواطر، واستطاع أحدهم الإجابة على كافة الأسئلة حول المتعلقات الشخصية للجنة التحكيم بدون رؤيتها، كما أنه فاجأ علي جابر بقراءة الأرقام في "الفيزا كارد" الخاص به، الأمر الذي صعقه بالذهول.

من جهتها، علقت نجوى كرم على العرض، حيث أعربت عن شعورها بالجنون من قدرة المشارك الغريبة، فيما علق علي جابر بأن هناك خدعة ما في العرض ولكنه لم يستطع الكشف عنها.

يشار إلى أن الثنائي قد حصل على 3 نعم، بينما شهدت الحلقة بازر ذهبي آخر من نجوى كرم على عرض راقص من "ماياس غروب" من لبنان، حيث تم مزج الفلكلور الصيني واللبناني بالموسيقى الشرقية.