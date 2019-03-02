حقيقة وفاة حمدا ولد التاه

تداولت العديد من حسابات النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، أنباء عن وفاة حمدا ولد التاه، لكن سرعان ما تم الكشف عن عدم صحتها وأنها مجرد شائعات متداولة.

حمداً ولد سيدِ ولد التاه هو فقيه وعالم وشاعر ووزير سابق موريتاني من مواليد سنة 1933م في ضواحي مقاطعة المذرذرة جنوب موريتانيا.

وتقلد حمدا وظائف هامة في البلد منها إدارة التوجيه الإسلامي، ووزارة الشؤون الإسلامية، وعضوية المجلس الإسلامي الأعلى، والأمانة العامة لرابطة علماء موريتانيا، وعضوية المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، ومحاضر ومفتي شبه دائم في التلفزة الموريتانية الرسمية والاذاعة الرسمية كذلك.