شاهد: برنامج حلا الترك يثير جدلًا واسعًا

هاجم الكثيرون الفنانة البحرينية حلا الترك بموجة من الانتقادات بعد ظهورها في برنامج تلفزيوني، تكشف من خلاله تفاصيل حياتها الخاصة، والكثير من القصص والأحداث التي مرت بها.

وعبر عدد من متابعي الفنانة البحرينية عن استيائهم من البرنامج بعد مشاهدتهم الحلقة الأولى عبر مواقع التواصل الإجتماعي، خصوصا أنهم كانوا متشوقين لمتابعته كونه سيعرض تفاصيل حياتها الشخصية والفنية وكيفية قضاء يومها في منزلها مع والدتها وعائلتها. ووصف البعض أداء حلا ووالدتها بـ"المصطنع"، وغير واقعي.

كما تعرضت حلا الترك لانتقادات واسعة بسبب تجاهلها لشقيقتها الصغرى غزل الترك من زوجة والدها الفنانة المغربية دنيا بطمة، إذ أشارت في تصريحات إعلامية سابقة، إلى أن والدتها وجدّتها وعددا من أفراد أسرتها سيشاركون في البرنامج، وتجاهلت والدها محمد الترك وزوجته المغربية. وفق موقع "الفن"