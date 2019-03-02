شاهد: مشهد وفاء عامر ومحمد رمضان يشعل مواقع التواصل

كشفت الفنانة وفاء عامر عن كواليس كواليس مشهدها مع الفنان محمد رمضان، والذي تضمن إيحاءات غير لائقة، من مسلسل "نسر الصعيد" الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

وقالت الفنانة المصرية في برنامج "تحت السيطرة" الذي تقدمه الفنانة أروى: "أرفض هذا المشهد الذي جمعني مع محمد رمضان، وعندما قرأته في السيناريو، كنت أريد النعاس ولست في كامل تركيزي، ولم أذاكر المشهد جيدا، وبعدما انتهيت من تصويره ذهبت لأشاهده على الشاشة، وجدتهم أغلقوا كل شيء لأن العمال تعبوا وأرهقوا ويريدون الذهاب لمنازلهم للراحة".

وتابعت: "اتصلت بمحمد رمضان والمخرج ياسر سامي، بعدما غادرت موقع التصوير، وتحدثت معهما حول المشهد وأوضحا لي أنهما سيشاهداه وسيتم حذفه في حالة إن وجداه غير ملائما، وهو ما حدث بالفعل وحذف المشهد".

وقالت عامر: "أنا ادبست في هذا المشهد وكنت أريد رفضه، ولكني في نفس الوقت أفعل أي شيء يريده المخرج".