تراند اليوم : shahid | لحظة اصطدام قطار محطة مصر

متابعات / الخليج 365/ شاهد الفيديو الكامل للحظ اصدام قطار محطة مصر ، وحادث محطة رمسيس للقطارات في القاهرة رابط مباشر .

فقد أوضحت هيئة السكك الحديدية، أن سبب الحادث في محطة رمسيس للقطارات في القاهرة، جاء نتيجة انحدار القاطرة رقم 2302، واصطدامها بالجدار الخرساني في نهاية الرصيف رقم 6 بالمحطة. واستبعدت الهيئة، فرضية الإرهاب في حادث الحريق، الذي اندلع بعد انفجار خزان الوقود "تانك السولار" في قاطرة قطار بعد اصطدامها بصدادات نهاية الرصيف، وليس نتيجة عمل إرهابي. وأشار المصدر إلى أن، الحادث تسبب في انهيار أجزاء من أحد المباني، وأثار حالة من الذعر في المحطة.