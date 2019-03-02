تراند اليوم : موعد صرف منحة الـ 100$ للأسر الفقيرة والعمال دفعة مارس 2019

متابعات / الخليج 365/ يتسائل الكثير من المواطنين في قطاع غزة عن موعد الرسمي لصرف دفعة الـ 100 دولار المنحة القطرية الخاصة بالعمال والاسر الفقيرة لشهر مارس 2019 .

فقد تداولت عدد من المواقع المحلية نقلًا عن مصدر قطري، اليوم السبت أن عملية صرف منحة الـ 100 دولار للأسر الفقيرة في قطاع غزة ستتم منتصف الشهر الحالي.

وأفادت وسائل الاعلام، بأن أعداد الأسر الفقيرة التي ستستفيد من منحة الـ 100 دولار قد تصل إلى 130 ألف أسرة.

وتجري عملية توزيع المساعدات القطرية من خلال مكاتب البريد التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة، وفق آلية التوزيع حسب الترتيب الأبجدي لأسماء المستفيدين، تجنبا لإحداث ازدحام بشري أمام مراكز التوزيع.

وكان السفير القطري محمد العمادي قد قال في الخامس والعشرين من يناير الماضي أن المنحة القطرية المخصصة للعائلات المحتاجة في غزة ستشمل 94 ألف أسرة محتاجة في غزة بواقع 100 دولار امريكي لكل عائلة.

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