تراند اليوم : فيديو وفاء عامر ومحمد رمضان +18-- فيديو وفاء عامر ومحمد رمضان كامل HD

فيديو وفاء عامر ومحمد رمضان +18-- فيديو وفاء عامر ومحمد رمضان كامل HD ،ونشر النجم محمد رمضان مقطع فيديو قصيرا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والفيديو مدته 50 ثانية وحمل عنوان "المشهد المحذوف لصالح القناوى من الحلقة الأولى مسلسل نسر الصعيد".

وتضمن الفيديو مشهدا له مع الفنانة وفاء عامر في غرفة النوم وتخلله ألفاظ خارجة من محمد رمضان.

وحلت الفنانة وفاء عامر ضيفة على برنامج "تحت السيطرة" للإعلامية أروى، عبر قناة النهار.

خلال الحلقة كشفت الفنانة وفاء عامر عن كواليس مشهدها المحذوف مع محمد رمضان بمسلسل "نسر الصعيد"، والذي تضمن إيحاءات غير لائقة.

وقالت وفاء عامر: "أرفض هذا المشهد الذي جمعني مع محمد رمضان، وعندما قرأته في السيناريو، كنت أريد النعاس ولست في كامل تركيزي، ولم أذاكره، وبعدما انتهيت من تصويره ذهبت لأشاهده على الشاشة، وجدتهم أغلقوا كل شيء لأن العمال أرهقوا ويريدون الذهاب لمنازلهم للراحة".

وتابعت: "اتصلت بمحمد رمضان والمخرج ياسر سامي، بعدما غادرت موقع التصوير، وتحدثت معهما حول المشهد وأوضحا أنهما سيشاهدانه وسيتم حذفه في حالة إن وجداه غير ملائم، وهو ما حدث بالفعل وحذف المشهد".

وأكدت وفاء عامر أثناء تواجدها ضيفة على برنامج "تحت السيطرة" الذي تقدمه الفنانة أروى: "أنا اتدبست في هذا المشهد وكنت أريد رفضه، ولكني في نفس الوقت أفعل أي شيء يريده المخرج.

وقالت: "منه لله اللي نشر وسرب المشهد على الإنترنت".