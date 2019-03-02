حقيقة حصول الفنانة الكويتية أحلام حسن على الدكتوراه

اقامت الفنانة الكويتية احلام حسن حفلا كبيرا، يشبه حفلات الزفاف بمناسبة حصولها على شهادة الدكتوراة، حيث حضر الحفل عدد كبير من صديقات احلام ونجوم الفن والاعلام في الكويت.

ومن أبرز الفنانات اللواتي حضرن الحفل: الهام الفضالة، حليمة بولند، فاطمة الصفي، بثينة الرئيسي، غدير السبتي، هند البلوشي وغيرهن.

وارتدت أحلام فستان ابيض ودخلت الحفل على أنغام أغنية خاصة تقول كلماتها: “دكتورة أحلام بعد التعب والله نلتي”، و أحلام حسن قد حصلت على درجة الدكتوراه من جامعة الإسكندرية، في الفلسفة في الآداب عن الدراما المسرحية.

من جهتها، أطلت الفنانة الكويتية الهام الفضالة بالقفطان المغربي وذلك في حفل تخرج مواطنتها الفنانة احلام حسن، وقد نشرت الهام الفضالة فيديو عبر حسابها على سناب شات أثناء خضوعها لجلسة ماكياج على يد الخبيرة خلود الشمري.

وقامت الفنانة الهام بنشر صورة لها بالقفطان المغربي علقت عليها: "منتهى الأناقة حين يكون فكرك أكثر تهديباً من مظهرك ومشاعرك أزكى طيباً من عطرك .. وخُلُقك أكثر جاذبية من خِلقتك ‎".