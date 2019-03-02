مصر: موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019

يخوض طلبة صفوف النقل في جمهورية مصر العربية للمرحلة الابتدائية والاعدادية والثانوية خلال الفترة القادمة امتحانات النهائية للترم الثاني للعام 2019، وسنزودكم الآن بمواعيد بدء امتحانات الترم الثاني لجميع المراحل التعليمة.

من المقرر أن تبدأ امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل بداية من 4/5/2019 "ابتدائي - اعدادي - ثانوي" مع استمرار الدراسة لتلاميذ رياض الأطفال والصف الأول حتي الخميس 30/5/2019.

أما موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2019، فهي ستكون بتاريخ 18/5/2019، وبخصوص موعد امتحانات الثانوية فإن موعدها هو 8/6/2019.

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