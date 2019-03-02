تعرف على مواليد علي العيساوي

علي محمود العيساوي مطرب عراقي مميز من مواليد:8/2/1967 بغداد، أول ألبوم سجله في بيته بعنوان "لا" بصحبة أصدقائه العازفين والملحنين، وأول ألبوم سجله في الأستديو هو "مخطوبة" سنة 1989 الذي اشتهر في جميع البلدان العربية بصورة كبيرة وبعدها توالت النجاحات في البوم "جيت وصالحتني"، "دوارة"، و"بعدما ربك انطاك".

تعاون علي العيساوي مع عدة شعراء وملحنين عراقيين أبرزهم الشاعر العراقي عباس جميل والملحن طالب القرغولي والشاعر السعودي ناصر القحطاني بـ قصيدة بغداد. يجيد العزف على الاورغ، الفلوت، وغيرها من الآلات الموسيقية كما يجيد الكتابة والتلحين وسبق له أن كتب ولحن عدة أعمال لزملائه ابرزهم الفنان ماجد المهندس بعنوان "خلاص".

مثّل في الفيلم العراقي "جسر نحو الشمس" الذي شاركه في التمثيل أكبر الممثلين العراقيين وعرضته القناة العراقية والقطرية وغيرهما، وحصل العيساوي على تكريم ومفتاح مدينة سيدني الأسترالية من عمدة المدينة لفنه العريق سنة 2009.

وشارك في مهرجانات عديدة مثل مهرجان بابل في العراق ومهرجان الفحيص ومهرجان شبيب في الأردن الذي حصل على تكريم منه سنة 2009 وغيرها من المهرجانات العربية، وكانت اخر نجاحات الفنان أغنية "سنوات الضياع" التي لاقت صدا كبيرا في العالم العربي.