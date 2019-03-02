حقيقة زواج حسن البلام

أعلن حبيب غلوم صديق الفنان حسن البلام، على حسابه على إنستغرام عن عقد قران البلام قائلًا: "نبارك للصديق العزيز الفنان حسن البلام عقد القران ونتمنى لهما الخير والسعادة وراحة البال يارب العرش العظيم“.

بدوره، هنأ الفنان فهد البناي البلام بالزواج ونشر صورة تجمعهما: "ألف مبروك أبو علي.. ما أجمل أن أكون شاهدًا على زواجك.. أبو علي ألف مبروك ربنا يتمم عليك ويرزقك الذرية الصالحة يا رب.. زواج حسن البلام.. الحجي حتى بهاللخظات قطات وضحك لييييش؟".

كما نشر الفنان الدكتور طارق علي تغريدة على حسابه على تويتر قائلًا: "مبروك لأخوي الفنان حسن البلام على عقد قرانه على كريمة أحدى الأسر الكريمة والله يوفقه بزواجه ويرزقه الذرية الصالحه".

حسن البلام هو ممثل كويتي، حصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت بدايته الفنية في منتصف تسعينات القرن العشرين من خلال مشاركته في مسرحية (الذيب والعنزات الثلاث)، ومنذ ذلك الوقت صار يعمل بين المسرح والتلفزيون.