مصر: تعديلات مفاجئة على جدول امتحان الثانوية العامة 2019

قال أمين اتحاد الطلاب فيصل عمر، إن المناقشات حول جدول امتحانات الثانوية العامة، شهدت تعاونا كبيرا من قبل مسئولى الوزارة حول تعديلات الجدول وترتيب المواد الدراسية، مشيرا إلى أن التعديلات سوف تحمل مفاجأة قوية للطلاب سوف تعلن فور اعتماد جدول الامتحانات من قبل الوزارة.

وأوضح عمر أن التعديلات سوق ستكون مرضية لجميع الطلاب فى الـ" 3 شعب، مشيرا إلى أنها ستكون سارة للجميع ومريحة لجميع الطلاب فى كافة الشعب الدراسية.

وأشار إلى أن الاتحاد كان حريصا على توصيل آراء الطلاب حول الجدول وكانت هناك استجابة كبيرة من قبل الوزارة ومسئوليها حول مطالب الطلاب فى جدول الامتحانات. وفق "اليوم السابع"

وقالت مصادر مسئولة بالوزارة إن الجدول سوف يعتمد خلال أيام قليلة، دون الكشف عن الموعد النهائي بشكل دقيق، ونعلمكم أننا سنضعه بين أيديكم فور الاعلان عنه.