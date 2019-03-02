تراند اليوم : البرق يشعل “جحيما” في أستراليا

يكافح المئات من رجال الإطفاء في أستراليا، السبت، لإطفاء عدد كبير من الحرائق التي اشتعلت بسبب البرق، والتي اضطرت الكثيرين لإخلاء منازلهم. وأدى البرق لاشتعال مئة حريق على الأقل في ولاية فيكتوريا، فيما وجه مسؤولون تحذيرات عاجلة، بعد أن التحم حريقان ليشكلا حريقا هائلا في متنزه بونيب العام على بعد نحو مئة كيلومتر جنوب شرقي ملبورن.

وقال مفوض إدارة الطوارئ في فيكتوريا، أندرو كريسب، إن الحريق لم يلتهم أي ممتلكات.

وأضاف أن الولاية ستعلن حظرا كاملا على إشعال النيران اعتبارا من الأحد (3 مارس) وسط توقعات بارتفاع درجات الحرارة.

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وتتوقع السلطات الأسترالية أن تصل درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في بعض أنحاء البلاد.