تراند اليوم : تنزيل متجر play للموبايل سامسونج

تنزيل متجر play للموبايل سامسونج في مقالة جديدة عبر الخليج 365 ،ورابط تطبيق متجر جوجل بلاي للاندرويد، وهُو مِن أشهر تطبيقات الهاتف المَحمُول ويستخدمُه الملايين من الأشخاص حول العالم، ومِن خلال متجر قوقل بلاي يُمكن للمستخدم تنزِيل وتحميل الألعاب والبرامج والتطبيقات المُختلفة، والمناسبة لجميع إصدارات الهواتف الذكيّة مثل الأندرويد والبلاك بيري والآيفون والسامسونج، وهَذا التطبيق هُو من مُنتجات شركة قوقل، ويَحتوي على برامج الصور والصوت والموسيقى وتطبيقات الألعاب، وبرامج الكتب والأفلام والموسيقي تقتصر فقط على بعض الدول ولا تشمل الدول العربية، حيثُ تَحتاج الى تكاليف مدفوعة الأجر ليتمّ تنزيلها عن طريق الاشتراك ببطاقات دفع الكترونية، هُنا سنضع لكم رابط تطبيق متجر جوجل بلاي للاندرويد.

تطبيق جوجل بلاي للاندرويد

تبلُغ عدد التطبيقات والبرامج التي يحتويها تطبيق جوجل بلاي ما يًقارب الـ700.000 تطبيق وبرنامج، وهذه التطبيقات والبرامج تتنوع ما بَين المجانية والمدفُوعة، حيث تُتاح بشكلٍ مجّاني في جميع دول العالم ما عدا إيران، وأما التطبيقات المتوفرة مدفوعة الأجر تتوفر في 129 دولة، وتقوم شركة قوقل بلاي بتحديث التطبيقات والبرامج التي يقوم يتنزيلها المستخمون تلقائيًا، أو يُحدّثون كل تطبيق على حدة، وربما يحدثونها دفعة واحدة.

وتقُوم شركة جوجل بلاي بعرض التطبيقات والبرامج حسب أصناف وأنواع الهواتف الذكية، حيث وصلت عدد التطبيقات التي قام بتنزيلها مستخدمو أجهزة الأندرويد الى ما يقارب العشرة مليار تطبيق، ومُنذ إصدار هواتف الأندرويد احتاجَت جوجل الى حوالي 20 شهر كي تصِل إلى عدد مليار تحميل، وبَعد خمس شهور فقط وصل عدد التطبيقات والبرامج المحملة الى 2 مليار، وأنتظرت شهرين إضافيين حتى وصلت الى 3 مليار تحميل.

رابط تطبيق جوجل بلاي للاندرويد

يُمكنكم تَحميل تطبيق جوجل بلاي للأندرويد آخر إصدار 2019 من خلال هذا الرابط .