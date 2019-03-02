تراند اليوم : الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى بالرقم القومى الاعلان التاسع .. الاستعلام عن شقق الاسكان...

كثر البحث عن رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى بالرقم القومى الاعلان التاسع ،حيث تدور عمليات بحث واسعة حول الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى بالرقم القومى ، ونقدم لكم في الخليج 365 ، نتيجة القرعة التكميلية لاراضى الاسكان الاجتماعى الاعلان التاسع التي ينتظرها الكثير من المتقدمين للقرعة، حيث هناك نسبة كبيرة من الترقب من المواطنين الذين تقدموا الى القرعة التكميلية لاراضي الاسكان الاجتماعي في الاعلان التاسع وهم بانتظار الاعلان عن نتيجة القرعة، فقد عبر المواطنين عن استنفاد صبرهم من الانتصار الاعلان عن نتيجة القرعة لاسكان الاعلان التاسع وانهم يطالبوا وزارة الاسكان بضرورة الاسراع في الاعلان عن نتيجة القرعة التكميلية لاراضي الاسكان الاجتماعي في الاعلان التاسع هذا الامر الذي اهتمينا به جدا للتعرف على مواعيد الاعلان عن نتيجة القرعة التكميلية لاراضي الاسكان الاجتماعي الاعلان التاسع .

موعد نتيجة القرعة التكميلية لاراضى الاسكان الاجتماعى

بعد الانتظار الكبير من المواطنين المتقدمين وينتظرون انتظار الاعلان عن قرعة اراضي الاسكان الاجتماعي 2019 في الاعلان التاسع فقد تم عن مسلسل 1 و 3 من اراضي الاسكان الاجتماعي بالاعلان التاسع وذلك من خلال القرعة العلنية اليدوية للمواطنين المتقدمين للحصول عليها.

فيما قال بنك التعمير والاسكان بالتعاون مع وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بتعويض المواطنين الخاسرين في قرعة الاراضي بطرح قرعة تكميلية لهم ولمن لم يقم بسحب مبلغ جدية الحجز الخاصة بهم، وايضا القيام بجعل الاولوية لهم في القرعة الحالية في الاعلان التاسع والتي قدمت وزارة الاسكان فيها 47 الف قطعة لهم بنظام القرعة العلنية.

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وتستعرض كيفية الاستعلام عن أسماء من هم داخل الأولوية وخارجها على النحو التالي:

- الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق من خلال الرابط (www.mff.gov.eg).

- الضغط على المركز الإعلامي ثم الدخول على نتائج الإعلانات، ثم يقوم المتقدم بإدخال رقمه القومي للاستعلام عن نتيجة الوحدة.