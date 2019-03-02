تراند اليوم : كشوفات نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2019 العراق كاملة (نتائج التمهيدي 2019 )

حمل الآن كشوفات نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2019 العراق كاملة ، التوفيق والنجاح لجميع طلبة والطالبات الصف الثالث متوسط التمهيدي 2019 في العراق ، الصادرة نتائجهم ضمن امتحانات الفصل الدراسي الاول، حيث ننشر لكم عبر ، "المشر نيوز" روابط مباشر لاستخراج نتائج امتحانات الثالث المتوسط التمهيدي للعام 2019 جميع المحافظات العراقية .

نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2019 :-

نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2019 المثنى من خلال الرابط ( اضغط هنا ).

نتائج الثالث متوسط ۲۰۱۹ بالرصافة الثانية يمكنكم تحميل ملف bdf شامل كشوف أسماء الناجحين في نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2019 (اضغط هنا).

نتائج الرصافة الاولى 2019 من خلال الرابط التالي .

نتائج الرصافة الثانية 2019 من خلال الرابط التالي .

رابط نتائج الابتدائية تمهيدي 2019 جميع المحافظات من خلال الرابط التالي .

وفي الأخير يمكنكم الإطلاع على جميع نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2019 بجميع محافظات العراق داخلي وخارجي من خلال موقع ناجح على الرابط (اضغط هنا)، وعبر موقع وزارة التربية العراقية من هنا .