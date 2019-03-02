تراند اليوم : رابط دعم مصر tamwin مارس 2019 "رابط جديد شغال 100%" رابــــط دعم مصر تحديث بطاقات التموين...

ننشر لكم زوارنا الكرام رابط دعم مصر tamwin مارس 2019 "رابط جديد شغال 100%" رابــــط دعم مصر تحديث بطاقات التموين 2019 ، لتسجيل المواليد الكترونيا ولجميع الراغبين بتحديث بطاقات التموين للعام 2019 ، والتي اعلنت عنه وزارة التموين .

فقد اعلنت الحكومة المصرية عن توفر رابط مباشر لدعم مصر متخصص في تسجيل المواليد الجديدة، من خلال موقع الكتروني يتم من خلاله تسجيل كافة بيانات المواليد الجديدة لاضافتها لبطاقة التموين المصرية.

حيث تهدف الحكومة المصرية من خلال ذلك لتوفير سُبل العيش الكريم لمواطنيها، وتوفير حاجات العيش الأساسية للمواطنين.

حيث تمّ إضافة الأسر الفقيرة إلى برنامج بطاقة التموين، حيثُ أدرجت بياناتهم وبيانات كل فرد في أسرهم في الوزارة ليتمّ أخذ هذه البيانات بعين الاعتبار في حال توفّرت المعونات لكل منهم، ولكن من الوارد أن يُنجب أحد أرباب تلك الأسر أحد الأطفال، وحينها سيلجأ إلى التعرف على طريقة تسجيل المواليد فى بطاقة التموين عن طريق النت 2019.

وللحصول على هذا الأمر عليكم اتّباع الخطوات التالي :-

أولًا الدخول إلى موقع وزارة التموين المصرية.

ثانيًا عليكم أن تدخلوا إلى صفحة إضافة مواليد جدد لبطاقة التموين.

من ثم إضافة المولود الجديد من خلال إدخال الرقم القومي الموجود في شهادة الميلاد.

رابط تسجيل المواليد فى بطاقة التموين

أطلقت وزارة التموين المصرية صفحة إلكترونية عبارة عن موقع خاص بتسجيل المواليد في بطاقة التموين، وذلك ليتمكّن المواطن المصري المحتاج من الحصول على الدعم الكافي له ولأسرته، ويُمكن الدخول إلى هذا الرابطلتسجيل المواليد الجدد في بطاقة التموين في مصر.