تراند اليوم : جدول امتحانات الشهادة السودانية ٢٠١٩ (الاكاديمية والفنية)

بدأت اليوم أولى أيام امتحانات الشهادة الثانوية في السودان للعام 2019 ، وذلك بتقديم اختبار التربية الاسلامية والمسيحية ، حيث ننشر لكم زوارنا الكرام جدول امتحانات الشهادة السودانية 2019 للشهادة الفنية والاكاديمية .

وحسب جدول امتحانات الشهادة السودانية تبدأ امتحانات طلاب الثالث ثانوي بمادتي التربية الاسلامية والمسيحية فيما يختتم في الرابع عشر من مارس بمادتي الرياضيات المتخصصة والأساسية وإليكم تفاصيل الجدول:





السبت 2-3-2019م التربية الإسلامية والمسيحية.

الأحد 3-3-2019م الجغرافيا والدراسات البيئية – العلوم الأسرية .

الاثنين 4-3-2019م الأحياء – العلوم الهندسية – التكاليف والضرائب – تجاري – تقنية الرسم المعماري – صناعي.

الثلاثاء 5-3-2019م علوم الحاسوب – تغذية الحيوان- زراعي – تاريخ الفنون – نسوي.

الأربعاء 6-3-2019م الكيمياء – الدراسات الإسلامية – العلوم العسكرية – تربية أسماك – زراعي- الرياضة المالية – تجاري.

الخميس 7-3-2019م اللغة الانجليزية.

السبت 9-3-2019م اللغة العربية.

الأحد 10-3-2019م الاقتصاد والتجارة (التسويق)- تجاري- تقنية الرسم الميكانيكي – صناعي – المحاصيل الحقلية – زراعي- تربية حيوان المزرعة زراعي – تقنية إنتاج وخدمة الطعام في الفنادق – نسوي- تغذية الفئات الخاصة – نسوي تقنية التطريز الآلي والأعمال اليدوية – نسوي.

الاثنين 11-3-2019م الفيزياء- التاريخ – وقاية النباتات – زراعي.

الثلاثاء 12-3-2019م اللغة العربية المتقدمة – الفنون والتصميم- التصميم الفني – نسوي – تخطيط وتحليل الوجبات وترشيدها نسوي- أساسيات التصنيع الغذائي – زراعي.

الأربعاء 13-3-2019م اللغة الفرنسية – المحاسبة المالية – تجاري – تقنية هندسة (مادة التخصص صناعي)- آليات زراعية – زراعي – الرسم والتلوين – نسوي – تغذية علاجية – نسوي – تقنية الفنون والتصميم نسوي .

الخميس 14-3-2019م فالرياضيات المتخصصة – الرياضيات الأساسية.

هذا وقد حددت وزارة التربية أن يوم الـ17 من مارس الجاري موعداً لتفريغ أوراق الامتحانات توطئة لانطلاقة عملية الكنترول التي ستبدأ في الـ27 من الشهر نفسه تعقبه عملية التصحيح التي ستبدأ في الثاني من أبريل المقبل على أن تنتهي عملية الكنترول في الرابع والعشرين من يوليو المقبل على أن تعلن النتيجة النهائية في الأسبوع الأخير من يوليو.