بعد مرور 130 عاماً على افتتاحه.. ماذا تعرف عن برج إيفل؟

في الذكرى الـ 130 للافتتاح الرسمي لبرج إيفل، تحتفل الشوارع الفرنسية على مدار شهر مارس بأشهر المعالم التاريخية والسياحية في العاصمة باريس، إليك أبرز التواريخ المهمة ذات الصلة به:

يبلغ ارتفاع برج إيفل 327 متراً من الحديد.

أول اسم أطلق عليه يوم الافتتاح هو برج 300 متر.

أنشأ البرج فى مدة عام و6 أشهر وخمسة أيام من سنة 1887 إلى 1889، بأيدي 250 عاملاً.

يقع برج إيفل فى أقصى الشمال الغربى لحديقة شامب-دى-مارس بالقرب من نهر السين.

ف الأول من مايو عام 1886وقع وزير التجارة والصناعة إدوارد لوكراى، أمرًا ب فتح مناقصة في إطار المعرض السنوي لـ 1889.

فاز بالمناقصة جوستاف إيفل وتم العقد في الثامن من يناير عام 1887 وحددت مدة إنجاز البناء.

تم الانتهاء من المخطط الأول للبرج في يونيو 1884.

جوستاف إيفل ومعاونوه شيدوا البرج بمناسبة المعرض الدولي لباريس في 1889.

افتتح برج إيفل في 31 مارس 1889 والذي تزامن مع الذكرى المئوية لاندلاع الثورة الفرنسية.

برج إيفل رمز العاصمة الفرنسية وهو الموقع السياحي الأول، بحسب موقع "اليوم السابع".

ظل البرج بارتفاعه الذي يبلغ 313.2 متر المعلم الأكثر ارتفاعًا فى العالم لمدة 41 سنة.

تمت زيادة ارتفاع برج إيفل عدة مرات بتثبيت العديد من الهوائيات ليبلغ ارتفاعه 327 متراً منذ 8 مارس 2011.

استعمل برج إيفل في الماضي في العديد من التجارب العلمية، ويستعمل اليوم في بث برامج الراديو والتليفزيون.

سجل برج إيفل ضمن النصب التاريخية منذ 24 يونيو 1964، كما سجل ضمن التراث العالمي في منظمة اليونسكو منذ 1991، جنباً إلى جنب مع غيره من معالم باريس.

يتكون البرج من 18.038 قطعة حديد و2.5 مليون مسمار ويزن إجماليًا 10 آلاف طن، حيث يرتكز على أربعة أعمدة مكونة فيما بينها قاعدة أبعادها 125×125 مترًا أي بمساحة 15.625 متر مربع.