تراند اليوم : حصريا – خالد يوسف ومنة شلبي 1-3-2019 شاهد جديد فيديو منة شلبي مع خالد يوسف

يبحث الكثيرين عبر محركات جوجل عن فيديو الجنسي لمنة شلبي وخالد يوسف ، بعد أن انتشرت العديد من الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود فيديو مسرب يجمع كل من من شلبي وخالد يوسف في فضيحة جديدة ضمن مسلسل التسريبات المقاطع الجنسية لخالد يوسف.

وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن الفنانة منة شلبي كان يجمعها علاقة حب قديمة مع المخرج خالد يوسف، انتهت بخطوبتهما قبل أن ينفصلا لأسباب غير واضحة.

وترفض الفنانة منة شلبي التعليق على الأخبار التي صدرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول مقاطع فيديو غير لائقة مع المخرج الكبير خالد يوسف.

وظهرت منة شلبي مؤخرا بين صديقاتها حلا شيحا وايناس الدغيدي وعمتها الاعلامية بوسي شلبي بتكريمها في مهرجان “أسوان للأفلام القصيرة”.

وانتشرت عدة مقاطع فيديو فاضحة خلقت ضجة كبيرة في مصر خلال الفترة الاخيرة أشهرها فيديو الفنانة منى فاروق وشيما الحاج مع المخرج خالد يوسف، فضلا عن الفيديو لخالد يوسف مع كاميليا.

وقبضت السلطات المصرية قبل أيام على الفنانيتن منى فاروق وشيما الحاج، فيما هرب المخرج خالد يوسف إلى فرنسا، حيث كان هذا الموضوع الشغل الشاغل للمصريين.