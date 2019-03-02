تراند اليوم : حقيقة اصابة محمد البلتاجي بجلطة دماغية 1-3-2019 … (بيان عائلة البلتاجي)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي قبل قليل بالعديد من الأخبار التي تتحدث عن تدهور وضع الصحي للبرلماني في جماعة الاخوان المسلمين المحبوس في سجن العقرب الدكتور “محمد البلتاجي” بعد اصابته بجلطة دماغية .

بدورها أكدت أسرة محمد البلتاجي، القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين بمصر، الجمعة، أن صحته تتدهور بمحبسه في سجن “العقرب” جنوبي القاهرة.

وأوضحت الأسرة أن “الزيارة ممنوعة عن المحتجزين بسجن العقرب ومن بينهم البلتاجي للعام الثالث على التوالي.

أسرة البلتاجي أضافت في بيان أنها “علمت بتدهور حالته (البلتاجي) الصحية والتي بلغت ذروتها بمعرفتهم تعرضه لجلطة دماغية لا يعلمون حتى توقيتها ولا ما اتخذ من إجراءات لعلاجه”.

البيان أشار إلى أن “آثار الإجهاد الواضح بدت عليه وصولا لتأثر ذراعه بذلك وعدم قدرته على تحريكها، وفق ما ذكره محامون وأسر حضروا جلسة محاكمته الأخيرة (بقضية اقتحام السجون إبان ثورة 2011)”.

اتهم البيان هيئة المحكمة بعدم السماع لشكوى البلتاجي، ومطالبة الدفاع باتخاذ اجراءات عاجلة طبية لتوفير الرعاية والعلاج له.

الأسرة قالت إنها “تحمل النظام المصري ووزارة الداخلية ومصلحة السجون والنائب العام المسؤولية الكاملة عن حياة البلتاجي”.

الأسرة طالبت بنقله فورا للعرض على أطباء بما تحتاجه حالته الصحية ولو على نفقته الخاصة، داعية المنظمات والجهات الحقوقية والدولية للتدخل لدى السلطات المصرية بشأن الأمر.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المختصة بسجن العقرب أو هيئة المحكمة التي يمثل أمامها البلتاجي بشأن الأمر.

غير أنه دائمًا ما تقول السلطات المصرية إنها تعامل السجناء وفقًا لما ينص عليه القانون والدستور.

يذكر أن البلتاجي، هو برلماني سابق، وأحد القيادات البارزة بجماعة الإخوان، وأصدرت المحاكم بحقه أحكامًا أولية بالإعدام والمؤبد في عدة قضايا.