تراند اليوم : الحالة الصحية للقيادي في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في جمهورية مصر العربية عدد من الأخبار التي تتحدث عن تدهور الوضع الصحي للقيادي في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي ، ونقله للمستشفى بعد اصابته بجلطة دماغية داخل محبسه في السجون في مصر .

الخبر شكل غضب واستنفار كبير من قبل محبي البلتاجي والمؤيدين لجماعة الاخوان المسلمين في مصر ، متسائلين عن حقيقة تدهور وضعه الصحي .

عائلة البلتاجي أصدرت بيان رسمي لها أكدت من خلاله بتدهور وضع محمد البلتاجي الصحي داخل محبسه في سجن “العقرب” جنوبي القاهرة، محملة الحكومة المصرية ووزارة الداخلية ومصلحة السجون والنائب العام المسؤولية الكاملة عن حياته، مؤكدةً أن البلتاجي أصيب بجلطة دماغية دون علمهم بتوقيتها، وعلى إثرها تدهورت حالته الصحية.

بدوره نفى مصدر أمني مصري ما أثير عبر المنصات الإعلامية حول إصابة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي بجلطة دماغية .