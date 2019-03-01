تراند اليوم : القبض على رنا هويدي بسبب فيديوهات مع خالد يوسف

ألقت وزارة الداخلية المصرية القبض على رنا هويدي التي تعمل مذيعة تليفزيونية ومخرجة سابقة وذلك بسبب فيديوهات مخلة بالآداب مع المخرج خالد يوسف.

ونشر موقع الدستور عن مصدر أمني أن رنا هويدي حاولت الخروج من مصر بعدما علمت إصدار أمر من النيابة العامة بضبطها وإحضارها، مضيفا أن قوات الأمن فتشت حقائبها وضبطت مبالغ مالية كبيرة معها.

وحررت قوات الأمن محضر بضبط رنا هويدي وأبلغت النيابة العامة لفتح التحقيق مع المذيعة رنا هويدي لاتخاذ الإجراءات القانونية.

معلومات عن المذيعة رنا هويدي

ولدت المذيعة رنا هويدي عام 1993، وعملت في المجال الإعلامي كمقدمة نشرة في قناة البغدادية ثم عملت في فضائية إم بي سي مصر وقدمت برنامج بعنوان حديث المساء.

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رنا هويدي درست في كلية الإعلام جامعة أكتوبر للعلوم والآداب الحديثة، لكنها دخلت مجال التمثيل والإخراج ودرست فنونهما.

هاجمت المذيعة رنا هويدي على حسابها في تويتر بعض الدول مثل السعودية وإيران وباكستان قائلة: «الدول التي يطلق عليها إسلامية مثل السعودية وإيران وباكستان ومصر، هم أكثر الدول التي ينتشر بها التحرش والاغتصاب الجنسي والختان».