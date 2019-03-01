الآن معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 جميع محافظات الجمهورية “رقم تليفون...

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة للتيرم الأول 2019 والتي قام باعتمادها منذ قليل محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، ويمكن الاستعلام الآن عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة القاهرة من خلال التليفون الأرضي 09000100 كما ينتظر إعلان نتائج الشهادة الإعدادية على بوابة التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة الفصل الدراسي الأول 2019 خلال ساعات قليلة.

ومن الجدير بالذكر ما صرحت بع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، حيث صرحت بالتالي:

بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2019 تيرم أول 76.6%

تقدم لأداء الامتحان بالتيرم الأول للشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة عدد 152848 طالب وطالبة

حضر امتحان الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة عدد 150556 طالب وطالبة

عدد الناجحين في الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الأول بمحافظة القاهرة عدد 115323 طالب وطالبة .

كما قام السيد محافظ القاهرة باعتماد نتائج الشهادة الإعدادية بالمدارس الدولية، وكانت نسبة النجاح بالمدارس الدولية مرتفعة حيث بلغت بنسبة نجاح 93.5 % وحضر امتحانات الشهادة الإعدادية بالمدارس الدولية عدد 5632 طالب وطالبة، هذا وقد نجح من هؤلاء عدد 5266 طالب وطالبة.

أما عن مدارس الإعدادية المهنية فقد بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية المهنية بمحافظة القاهرة 95.86 %، حيث تقدم لامتحان الشهادة الإعدادية المهنية عدد 2515 طالب وطالبة، وقد نجح منهم عدد 2411 طالب وطالبة،كما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية المهنية بمحافظة القاهرة للصم وضعاف السمع 100 % حيث تقدم لأداء الامتحان 84 طالب وطالبة، وقد نجح هؤلاء جميعا، وكذلك الحال بالنسبة للمكفوفين بمحافظة القاهرة حيث بلغت نسبة النجاح للمكفوفين 100 % وتقدم لامتحان الشهادة الإعدادية للمكفوفين بالقاهرة عدد 36 طالب وطالبة، وقد نجحوا جميعا.

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رابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة تيرم أول 2019

بوابة التعليم الأساسي اضغط من هنا

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة القاهرة يقوم الطالب بالدخول على موقع نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 بوابة التعليم الأساسي يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به يضغط” البحث عن النتائج”. الاتصال الآن على الرقم الأرضي 09000100

ترتيب الإدارات التعليمية في محافظة القاهرة من حيث نسب النجاح في الشهادة الإعدادية 2019

المركز الأول: إدارة وسط القاهرة التعليمية حيث بلغت نسبة النجاح بها 97.98%

المركز الثاني: إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بنسبة 92.62 %

المركز الثالث: إدارة حلوان التعليمية في المرتبة الثالثة بنسبة 91.58 %.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة القاهرة وكافة محافظات مصر