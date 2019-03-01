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الجدول المقترح لطلاب الثانوية الأزهرية 2019

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صرحت الإدارة المركزية للامتحانات، في قطاع المعاهد الأزهرية، عن الجدول المقترح لطلاب الشهادة الثانوية العامة لكل من الشعبتي الأدبي والعلمي، الخاصة بطلاب المعاهد الأزهرية، وسوف تستقبل الإدارة المركزية للامتحانات كل أراء الطلاب عن رغباتهم في المواعيد المقررة للمواد الدراسية بالامتحانات، للسماح للطلاب وأولياء الأمور والمدرسين وكل المعنيين في وضع مقترحاتهم لجدول شهادة الثانوية العامة.

الجدول المقترح لطلاب الثانوية الأزهرية

  •  أشارت الإدارة المركزية للامتحانات، بأنه سوف يتم دراسة كل المقترحات بعناية كبيرة، والحرص على مصلحة الطلاب، مع تعديل الجدول المقترح وفق أراء الطلاب وأولياء الأمور.
  •  نشر الجدول المقترح لطلاب الشعبة العلمية الدور الأول بان الامتحانات سوف تبدأ بمادتي الفقة والجبر والهندسة الفراغية لكل من النظام القديم والنظام الحديث، ويكون مع بداية يوم السبت 25 مايو 2019، كما تنتهي امتحانات طلاب الثانوية الأزهرية في يوم 26 يونيو 2019، في مادة الحديث للشعبة العلمية.
جدول الثانوية الازهرية 2019 علمي

جدول الثانوية الازهرية 2019 علمي

جدول الثانوية الازهرية 2019 علمي
  • كما أن الشعبة الأدبية للطلاب الثانوية الأزهرية وفق الجدول المقترح سوف يقوموا باختبار في مادتي الفقة والتوحيد، في يوم 26 مايو 2019، وتنتهي امتحانات الشعبة الأدبية يوم الأحد 23 يونيو 2019، في مادة الأدب والنصوص والمطالعة.

جدول الثانوية الازهرية 2019 ادبي

جدول الثانوية الازهرية 2019 ادبي

مدة استطلاع الرأي في جدول المقترح

سوف يبدأ استطلاع الرأي من يوم الثلاثاء 26 فبراير، وينتهي يوم الخميس 7 مارس القادم، وتتلقى البوابة الالكترونية للأزهر الشريف اقتراحات الطلاب وأولياء الأمور على الجدول المقترح.

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