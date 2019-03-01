إعلان جدول امتحانات الثانوية الأزهرية الدور الأول 2019

أعلنت الإدارة المركزية بالأزهر الشريف عن جدول امتحانات مقترح للثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي 2018 / 2019 للشعبتين العلمية والأدبية، وذلك بهدف استطلاع آراء طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، وكذلك أولياء الأمور، والسادة المعلمين بالأزهر فى إمكانية إجراء تعديلات فى هذا الجدول قبل اعتماده وذلك حرصاً على مصلحة الطالب.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية الدور الأول 2019 شبعة العلمي

تبدأ امتحانات الثانوية الأزهرية للشعبة العلمية بحسب الجدول المقترح يوم السبت الموافق 25 مايو 2019 وينتهي يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2019 ونعرض تفاصيل الجدول كالتالي: –

يوم السبت 25-5-2019 امتحان الفقه، وامتحان الجبر والهندسة الفراغية.

يوم الاثنين 27-5-2019 امتحان الفيزياء.

يوم الأربعاء 29-5-2019 امتحان القرآن الكريم.

يوم السبت 8-6-2019 امتحان الاستاتيكا، وامتحان الصرف.

يوم الاثنين 10-6-2019 امتحان الاحياء.

يوم الأربعاء 12-6-2019 امتحان اللغة الأجنبية.

يوم السبت 15-6-2019 امتحان النحو، وامتحان التفاضل والتكامل.

يوم الاثنين 17-6-2019 امتحان البلاغة.

يوم الأربعاء 19-6-2019 امتحان الكيمياء.

يوم السبت 22-6-2019 امتحان التوحيد، وامتحان الأدب والنصوص.

يوم الاثنين 24-6-2019 امتحان الديناميكا، وامتحان الميكانيكا.

يوم الثلاثاء 25-6-2019 امتحان التفسير.

يوم الأربعاء 26-6-2019 امتحان الحديث.

جدول امتحان الثانوية الأزهرية 2019 شعبة علمي

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جدول امتحان الثانوية الأزهرية الدور الأول 2019 الشعبة الأدبية

يبدأ امتحان الثانوية الأزهرية الدور الأول 2019 للشعبة الأدبية يوم الأحد الموافق 26 مايو 2019 وينتهى يوم الأحد الموافق 23 يونيو 2019 ونعرض جدول الامتحانات بالتفصيل كالتالي :

يوم الأحد 26-5-2019 امتحان الفقه، وامتحان التوحيد.

يوم الثلاثاء 28-5-2019 امتحان الجغرافيا، وامتحان الإنشاء.

يوم الخميس 30-5-2019 امتحان القرآن الكريم.

يوم الأحد 9-6-2019 امتحان الحديث، وامتحان الصرف.

يوم الثلاثاء 11-6-2019 امتحان البلاغة.

يوم الخميس 13-6-2019 امتحان التفسير، وامتحان اللغة الأجنبية الثانية.

يوم الأحد 16-6-2019 امتحان التاريخ، وامتحان المنطق الحديث.

يوم الثلاثاء 18-6-2019 امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

يوم الخميس 20-6-2019 امتحان النحو.

يوم الأحد 23-6-2019 امتحان الأدب والنصوص والمطالعة.