دينا انور تسيء لضحايا حادث قطار محطة مصر - ماذا كتبت

تعرضت الكاتبة المصرية دينا انور لهجوم حاد على خلفية إساءتها لقتلى الحادث المأساوي في محطة قطارات رمسيس وسط العاصمة المصرية القاهرة.

و دعت إحدى صديقات دينا انور لضرورة حث الناس على التبرع للفقراء من ضحايا حادث قطار محطة مصر لترد "دينا" قائلة: "الغلابة الفقراء دول اغلبهم متعاطفين مع الإخوان، بلاش شعارات يسارية فارغة، اللى ماتوا ماتوا بتخطيط سواق من كرداسة".

واضافت دينا انور:" من الغلابة اللى بتقولى عليهم، الأغنياء الوطنين الشرفاء، أكثر شرفاً من الفقراء الذين يكرهون الوطن ويتعاونون مع الإرهاب" على حد قولها.

وعقب الهجوم الشديد الذي تعرضت له بعد ما كتبته ، خرجت "دينا انور" بمنشور جديد لمحاولة تبرير موقفها ، قائلة : "سأوضح هنا اللبس الذي حدث ولا يعنيني أن يصدقني أحد أو يكذبني ..أنا مصرية، ومصرية فقط، عبرت منذ الصباح عن استيائي وقهري من العمليات الإرهابية، وعن حزني على الضحايا المغدورين، وعن غضبي تجاه التخطيط الملعون من جماعة الإخوان ومعاونيهم، لست يسارية كاذبة".

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وقالت:" أدافع عن الفقراء و أجمع الثروات من خلف ظهورهم، أردد شعارات ضد الطبقية وأسكن في أفخم الأحياء، أُمجِّدُ البؤساء وأسجن واحداً منهم إن لمس سيارتي الفارهة، كما هم غالبية اليساريين" حسب رأيها.

وأضاف دينا انور: "أنا إنسانة ذات فكر رأسمالي، أرى أن الفقر لعنة و ليس مجداً، وأن الفقراء ضحايا يجب انتشالهم من فقرهم، وليس من الشرف أن نخادعهم بالشعارات لنبقيهم في فقرهم حتى لا يزاحمونا".

وتابعت دينا انور:" كلامي عن الفقراء كان محدداً ، أنهم ليسوا جميعاً يستحقون العطف والشفقة، لأن كثيراً منهم يؤوون الإرهابيين ويساعدونهم بالمال رغم فقرهم "، وفق موقع المصريون.