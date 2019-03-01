تراند اليوم : وفاء عامر: مستعدة للعمل مع خالد يوسف في أي عمل سينمائي

أعربت الفنانة المصرية وفاء عامر عن استعدادها للعمل مع مواطنها المخرج خالد يوسف في أي عمل سينمائي، بغض النظر عن حجم الدور الممنوح لها في العمل.

وجاءت تصريحاتها في الوقت الذي يواجه فيه خالد اتهامات في القضية المعروفة إعلاميًا بفضيحة المقاطع الجنسية، وتورط فنانتين وسيدة وأعمال وراقصة بالقضية.

وقالت وفاء في تصريحات خلال لقاء تلفزيوني عبر فضائية النهار، الخميس: ”أنا مستعدة أعمل أي حاجة مع خالد يوسف؛ لأنه بصراحة هو صاحب فضل علي“، وذلك في تعليق عن قبولها لحجم دورها في فيلم ”كف القمر“، لخالد يوسف.

وفي مفاجأة للجمهور، أعلنت وفاء عن مرضها النفسي وذهابها بين الحين والآخر لطبيب نفسي، مشيدة في الوقت ذاته باعتراف نجل الفنان أحمد السقا بمرضه النفسي على ”إنستغرام“.

وقالت: ”جميعنا مرضى نفسيون، وأنا كمان بروح لدكتورة نفسية تسمى نيفين زيور، وعلشان المخزون اللي بشوفه والشغل ببقى محتاجه أفضي عند دكتور نفسي“.

وعن المشهد المحذوف بينها وبين الفنان محمد رمضان في مسلسل نسر الصعيد، عرضت الفضائية المشهد المحذوف لتعلق وفاء عامر بعبارة: ”قطع إيد اللي نشره“، خاصة أن المشهد يحمل إيحاءات جنسية.

كما تحدثت وفاء عامر عن انفصال الفنانين أحمد سعد وريم البارودي، قائلة: ”تدخلت، وبالفعل عملنا قعدة صلح وكانوا هيرجعوا لبعض، لكن النصيب بقي، وزواج أحمد سعد من سمية كان متوقعًا بعد المشكلات التي نشبت بينهما قبل الانفصال الرسمي“.