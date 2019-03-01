تراند اليوم : نتائج جامعة حلوان 2019 ..: نتائج امتحانات جامعة حلوان 2019 ..اخبار نتائج امتحانات جامعة حلوان

أعلن رئيس جامعة حلوان، الدكتور مجاد نجم، أن نتائج امتحانات جامعة حلوان 2019، ستعلن بدءً من الأسبوع الثالث من شهر فبراير المقبل من خلال مواقع الكليات المخصصة للنتائج.

وأوضح الدكتور ماجد نجم أن نتائج امتحانات جامعة حلوان الخاصة بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2018 – 2019 سيتم الإعلان عنها في أسرع وقت ممكن للطلاب كما ستراعي الجامعة عدم تأخير النتائج كما كان يحدث في الأعوام السابقة.

وتجري حاليا أعمال التصحيح والمراجعة لنتائج امتحانات الكليات المختلفة بالجامعة، تمهيدا للبدء في إعلان النتائج بالتتابع على مواقع الكليات.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن عملية تصحيح أوراق إجابات الطلاب تتم بشكل سريع داخل الكنترولات مضيفا أنه سيتم إعلان نتائج الكليات التي تنتهي من التصحيح والمراجعة مباشرة دون تأخير.

وتنفذ الجامعة حاليا خطتها لإجازة نصف العام الدراسي الحالي، والتي تتضمن العديد من الأنشطة الطلابية المتنوعة والرحلات للمناطق الأثرية في الأقصر وأسوان؛ حتى يتعرف الطلاب على الحضارة المصرية القديمة ومعرفة العادات والتقاليد في مختلف المحافظات.

كما تستعد الجامعة للمشاركة في أنشطة أسبوع شباب الجامعات المقرر له في جامعة كفر الشيخ بمشاركة عدد من الجامعات المصرية.

وكان رئيس الجامعة قد أجرى العديد من الجولات التفقدية للوقوف على حسن سير العملية الامتحانية والتأكد من سيرها بالشكل المطلوب وعدم وجود عقبات تواجه الطلاب، أو حدوث أعمال شغب داخل اللجان بما يؤثر على تركيز الطلاب أثناء العملية الامتحانية.

وأكد الدكتور ماجد نجم انخفاض عدد حالات الغش في اللجان والتي لم تتجاوز 100 حالة غش في مختلف كليات جامعة حلوان.