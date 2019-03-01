تراند اليوم : البيت الكبير الجزء الثاني الحلقة 5 .. مسلسل البيت الكبير الجزء الثاني الحلقة 5 الخامسة

البيت الكبير الجزء الثاني الحلقة 5 مسلسل البيت الكبير الجزء الثاني الحلقة 5 الخامسة ،وبدأت القنوات المصرية كالنهار دراما قناة التلفزيون المصري القناة الاولى والنهار بعرض مسلسل البيت الكبير ب 17/فبراير وهو مسلسل مصري صعيدي يناقش قضايا الصعيد ويتناولها من الجانب الاجتماعي وعادات الصعيد ومشاكلهم في الارث والثأر واظطهاد المرأة وتسلط الرجل على المرأة حيث تعرضه القنوات المصرية يوميا من السبت للاربعاء ويعاد في نفس اليوم مرة أو مرتين بحسب القناة وكالعادة تتألق الفناة سوسن بدر بالمسلسلات الصعيدية وتكمل هذا التألق بمسلسل البيت الكبير حيث يضم عائلة كبيرة كل له مشاكله وقضيته التي حاول المخرج محمد نقلي ان يجسد حياة الصعيد بها ومشاكلهم الاجتماعية ولمعرفة مدى نجاحه نتابع المسلسل ونرفق لكم مواعيد عرضه على القنوات المصرية.

مسلسل البيت الكبير ابطاله وفكرة المسلسل

مسلسل البيت الكبير هو مسلسل مصري يحاكي الدراما الصعيدية بوجود عائلة صعيدية كبيرة ضمن المنزل ويناقش قضايا الصيعد المتعارف عليها من ارث والثأر واضطهاد المرأة وتسلط الرجال فهو ناقش المشاكل الاجتماعية التي نعرفها عن الصعيد وكان مسلسل البيت الكبير من تأليف أحمد صبحي و اخراج محمد نقلي بطولة منذر رياحنة، وسوسن بدر، وأحمد بدير، ولقاء سويدان، لوسي، وإيمان أيوب، وأحمد صًيام، وطارق صبري.

مواعيد مسلسل البيت الكبير على النهار دراما

تعرض قناة النهار دراما مسلسل البيت الكبير يوميا من السبت للاربعاء بحسب توقيت مصر في تمام الساعة الحادية عشر مساءاً و يعاد مرتين في اليوم:

الاعادة الاولى:السابعة صباحاً

الاعادة التانية: الثالثة بعد الظهر

مواعيد مسلسل البيت الكبير على النهار one

تعرض قناة النهار one المسلسل المصري البيت الكبيريوميا من السبت للاربعاء بحسب توقيت مصر في تمام الساعة السابعة مساءاً ويعاد في نفس اليوم الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل.

مواعيد مسلسل البيت الكبير على التليفزيون المصري

تعرض القناة المصرية التلفزيون المصري القناة الاولى المسلسل المصري يوميا من السبت للاربعاء بحسب توقيت مصر في تمام الساعة الحادية عشر مساءاً ولا يوجد اعادة للمسلسل المصري البيت الكبيرة على القناة المصرية القناة الاولى.

ارفقنا لكم مواعيد عرض المسلسل المصري البيت الكبير على القنوات المصرية الذي يعرض يوميا من السبت للاربعاء ويعاد في نفس اليوم بعض القنوات تعيد عرض حلقة المسلسل مرة ومنها مرتين مع أطيب الامنيات نتمناها لكم.