مسلسل غصون في الوحل الحلقة 11 الحادية عشر

يمكن تلخيص قصة مسلسل غصون في الوحل حول غصون، وهي امرأة في الأربعينيات من عمرها، حياتها مليئة بالفراغ العاطفي فهي لا تمتلك أب ولا أخ ولا زوج.

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عاشت غصون طفولة شديدة الصعوبة مليئة بالحرمان العاطفي، مما أثر سلباً على شخصيتها وجعلها امرأة مليئة بالحقد والكراهية لكل من حولها، وجعل شخصيتها مليئة بالعقد والإضطرابات، وقد أثر ذلك في علاقاتها وتعاملاتها مع الأخرين، فتحولت غصون إلى إنسانة فظة في التعامل مع الآخرين.

وتوضح بطلة المسلسل غصون في الوحل هدى حسين أنها تلعب لأول مرة هذا الدور في حياتها، فـ شخصية غصون في مسلسل غصون في الوحل تحمل كل التناقضات والمفارقات، وتضع المشاهد في حيرة كبيرة أن يتعاطف معها أحياناً أو يكرهها.

وتؤكد الفنانة هدى حسين من خلال مسلسل غصون في الوحل أننا لسنا سوى انعكاساً لطفولتنا، فلا ريب أن الطفولة السوية تخلق شخصاً سوياً والعكس صحيح.