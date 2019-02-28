تراند اليوم : صحة خبر وفاة الشيخ محمد راتب النابلسي

تداولت احدى الصفحات مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر يفيد بوفاة الشيخ الداعية محمد راتب النابلسي خلال الساعات الماضية بعد تدهور وضعه الصحي .

الأمر الذي شكل ضجة كبير من قبل متابعي الشيخ ، مما دفعهم يتسائلون عن حقيقة خبر الوفاة ، والحالة الصحية له .

كما وعلق الداعية محمد راتب النبابلسي على خبر وفاته "لقد مت أربع مرات" ، جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية له نفى من خلالها الأخبار المتناقلة عن خبر وفاته ، مؤكدً أنه لا يزال بصحة جيدة ويتابع برنامجه الدعوي ، وطالب من جميع وسائل الاعلام لضرورة التأكد قبل نشر أي خبر.