أهم الكورسات التعليمية على موقع Alison

أصبح التعلم الذاتي من العناصر المهمة التي ما يبحث عنها الكثير، خاصة مع تطور عصر التكنولوجيا و العولمة فلا يستطيع أحدنا الإستفتاء عن هاتفه المحمول، أو الجهاز الشخصي الخاص به و عليه فتتعددت وسائل التعلم الذاتي.

و انتشرت بسرعة و اشتهر منها بعض المنصات التعليمية من حيث جودة المحتوي، و الإتقان،و اختيار طاقم تدريس متخصص، فبعض المنصات تقدم محتوي تعليمي غني بإشراف أشهر الجامعات في العالم و منها: منصة التعلم Edx, Coursera, British Council, Future Learn, Alison, Udemy.

يمكنك الإطلاع علي طريقة الحصول علي Courses مجانية من موقع Coursera.

يمكنك الإطلاع على تطبيقات لتعلم اللغة الإنجليزية من خلال الدردشة

أما عن منصة التعلم Alison فيردي بها أكثر من 13 مليون شخص حول العالم. و تتميز بجودة المحتوي التعليمي، و سهولة الاستخدام و التعلم. و عن أهم الكورسات و الدورات التدريبية علي منصة Alison .

Conversational English on alison.com https://alison.com/course/introduction-to-conversational-english

Your French Language Skills on alison.com https://alison.com/course/improving-your-french-language-skills

Diploma in French Language Studies on alison.com https://alison.com/course/diploma-in-french-language-studies

Mastering French Grammar and Vocabulary on alison.com https://alison.com/course/mastering-french-grammar-and-vocabulary

Diploma in Human Resources – Revised 2017 on alison.com https://alison.com/course/diploma-in-human-resources-revised-2017

Diploma in Basic English Grammar – Revised 2017 on alison.com https://alison.com/course/diploma-in-basic-english-grammar-revised-2017

Diploma in Web Design on alison.com https://alison.com/course/diploma-in-web-design

Basic French Language Skills For Everyday Life – Revised 2017 on alison.com https://alison.com/course/basic-french-language-skills-for-everyday-life-revised-2017

Diploma in Psychology – Revised 2017 on alison.com https://alison.com/course/diploma-in-psychology-revised-2017

Speaking and Writing English Effectively on alison.com https://alison.com/course/speaking-and-writing-english-effectively

Microsoft Excel 2010 – Revised 2017 on alison.com https://alison.com/course/microsoft-excel-2010-revised-2017

English Vocabulary and Pronunciation on alison.com https://alison.com/course/english-vocabulary-and-pronunciation

Diploma in English Language and Literature on alison.com https://alison.com/course/diploma-in-english-language-and-literature

21 Days to Building a Web Business on alison.com https://alison.com/course/21-days-to-building-a-web-business

Fundamentals of Accounting – Revised 2017 on alison.com https://alison.com/course/fundamentals-of-accounting-revised-2017

Diploma in Accounting – Advanced Controls and Transactions on alison.com https://alison.com/course/diploma-in-accounting-advanced-controls-and-transactions

سجل بموقع Alison التعلم الذاتي عن بعد، عن طريق إنشاء حساب إما بإيميل الجيميل، فيسبوك، لينكد ان، أو توتير. و ضف الكورسات التي تود في تعلمها، إما مما قد سبق إرفاقها، أو قم بالبحث عن الدورة التدريبية، دبلومة، او ماجستير في المجال خاصتك و ابدا رحلتك العلمية.