متاجر فرنسية تسحب الحجاب الرياضي و"ديكاتلون" توقف بيع المنتج في فرنسا

أعلنت سلسلة متاجر فرنسية للمستلزمات الرياضية سحبها لحجاب متاجر ديكاتلون الذي يسمح للمحجبات بتغطية رؤوسهن أثناء ممارسة الرياضة بعد مواجهتها لانتقادات واسعة من سياسيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا بزعم أنه يمثل انتهاكاً للمبادئ العلمانية الفرنسية.

وبعد أيام من الجدل العام الحاد والانتقاد الشديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قالت ديكاتلون في بيان إنها أوقفت بيع المنتج في فرنسا لمخاوف بشأن سلامة العاملين بها، الذين قالت إنهم تعرضوا للسب والتهديد على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه يوم أمس الأربعاء إن متاجر المستلزمات الرياضية لها الحرية في بيع غطاء الرأس الرياضي وإنه لا توجد موانع قانونية، وفقا لـ "سكاي نيوز".

ولا يسمح للموظفات المدنيات في فرنسا بارتداء غطاء الرأس خلال ساعات العمل، ويحظر أيضاً ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.