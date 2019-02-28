شاهد: تامر حسني وأسيل عمران في كليب واحد

شكل ثنائي الفن والذي جمع الفنان المصري تامر حسني مع الفنانة الخليجية أسيل عمران، في كليب "ناسيني ليه"، والذي لا زالت أصداؤه تكبر بالعالم وتنتشر، أقوى نقاط العمل.

ويعتبر الكليب من ابرز الاعمال العربية في هذه الفترة والتي يتم الحديث عنها بشكل كبير خصوصا مع مشاركة أسيل عمران والتي كانت الشخص المناسبة بالمكان المناسب باعتبارها صاحبة مقدرات رائعة ووجه تعشقه الكاميرا. "بحسب موقع الفن"

ومن المتوقع أن تكون، الملاين الذي يحققها الكليب، تمهيدا لعمل سينمائي يجمع تامر وأسيل معا، لا سيما وأن المواصفات متطابقة والكليب خير دليل على انهما يحققان نجاحا كبيرا في حال تم التعاون.